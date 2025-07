Kevin Feige spiega perché lo Spider-Man di Miles Morales non è nel Marvel Cinematic Universe

Nelle scorse ore si è tenuto in incontro a porte chiuse tra Kevin Feige, CEO dei Marvel Studios e la stampa americana. L’Amministratore Delegato ha colto questa occasione per svelare il futuro del Marvel Cinematic Universe e rispondere ad alcune domande dei giornalisti.

Dopo aver parlato della riorganizzazione dell’MCU dopo gli eventi di Avengers: Secret Wars e il tanto atteso arrivo dei Fantastici Quattro, le domande si sono orientate su un ulteriore tema molto sentito dagli appassionati. I giornalisti hanno chiesto se è previsto il debutto di Miles Morales all’interno della continuity cinematografica con un prodotto in live action.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Games Radar, Feige avrebbe confermato che lo sviluppo del personaggio attualmente è fermo. Sebbene ci sia la volontà di vederlo in azione all’interno dell’MCU, allo stato attuale non è ancora possibile.

Il CEO dei Marvel Studios ha confermato il motivo che impedisce all’MCU di schierare lo Spider-Man di Miles Morales tra gli Avengers

Il capo dei Marvel Studios ha anche fornito le motivazioni di questa situazione. È stata Sony a porre il veto su qualsiasi nuovo progetto legato a Miles Morales. Il suo Spider-Man non potrà entrare a far parte dell’universo cinematografico Marvel fino a quando non sarà conclusa la trilogia animata incentrata sullo Spider-Verse.

Di seguito riportiamo la dichiarazione di Feige in risposta alla domanda diretta: “Sony ha una brillante, geniale, incredibile saga animata di Spider-Verse in corso, e finché quella non sarà terminata, ci è stato detto di stare alla larga”. Questo significa che almeno fino al 2027, anno previsto per il debutto di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la versione animata di Miles Morales sarà l’unica disponibile.

Per il momento, non resta che attendere l’arrivo nelle sale di Spider-Man: Brand New Day il cui debutto è previsto per luglio 2026. Tom Holland riprenderà il suo ruolo insieme a Zendaya e Jacob Batalon oltre ad un personaggio proveniente dalla serie Daredevil, il Punisher di Jon Bernthal farà la sua apparizione sul grande schermo per la gioia degli appassionati.