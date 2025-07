PROMO SHOCK per l’Estate: PosteMobile lancia Creami EXTRA WOW 50 a 4,99€

La battaglia delle offerte estive entra nel vivo e PosteMobile punta dritto a conquistare nuovi utenti con una promozione particolarmente vantaggiosa. Si chiama Creami EXTRA WOW 50 Edizione 2025 e, a partire dal 21 luglio, è disponibile esclusivamente per i nuovi clienti, sia che richiedano un nuovo numero sia che decidano di trasferire il proprio da un altro operatore.

Attivazione e dettagli: ecco cosa sapere prima di scegliere l’offerta di PosteMobile

Il prezzo? Solo 4,99€ al mese. Il pacchetto comprende minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, oltre a 50GB di traffico dati in 4G+ su rete Vodafone. La soglia dei dati si compone di 10GB base più un bonus mensile di 40GB, che viene aggiunto automaticamente a ogni rinnovo, salvo il primo mese, in cui i 40Giga extra si attivano dopo 24 ore. Per chi desidera una navigazione in 5G, l’opzione è disponibile, ma comporta un supplemento di 3€ mensili, che porta il costo complessivo a 7,99€.

Per sottoscrivere la nuova promozione è previsto un costo iniziale di 20€. Tale cifra copre la SIM (10€) e una prima ricarica dello stesso importo, dalla quale verrà scalato il canone del primo mese. La spedizione della scheda è gratuita e la promozione sarà attivabile fino al 3 agosto 2025, salvo proroghe. Un aspetto importante da considerare riguarda il fatto che PosteMobile si appoggia ancora, come già detto, alla rete Vodafone per le connessioni mobili, ma è previsto il passaggio alla linea TIM a partire dal 2026. Questo cambiamento interesserà tutte le SIM, senza sostituzioni fisiche, poiché l’operatore è un Full MVNO. In caso di mancata navigazione sarà sufficiente aggiornare manualmente l’APN.

Insomma, la Creami EXTRA WOW 50 rappresenta una soluzione interessante per chi cerca un piano completo, ma economico, sotto i 5€ al mese. Per tante altre soluzioni vantaggiose vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale del gestore, qui troverete moltissime altre offerte di telefonia adatte a tutti i tipi di esigenze.