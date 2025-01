Nel nuovo anno Microsoft concluderà, in via ufficiale, il supporto per Windows 10. Ciò segnerà la fine di un’epoca per milioni di utenti e aziende. La data è il 14 ottobre 2025. Giorno in cui termineranno gli aggiornamenti di sicurezza per il sistema operativo. Inoltre, verranno bloccate anche le patch correttive. Microsoft permette agli utenti di ottenere ancora il supporto. Ciò sarà possibile per un ulteriore anno, procedendo con un pagamento. Ma non sarà un’opzione praticabile per tutti.

Microsoft: cosa cambia con la fine di Windows 10

A tal proposito, anche la piattaforma Teams Rooms on Windows10 vedrà la fine del proprio supporto il prossimo 14 ottobre 2025. Microsoft ha già iniziato a guidare i propri utenti verso la migrazione a Windows 11. Sottolineando che la maggior parte dei dispositivi Teams Rooms è già stata aggiornata automaticamente. Eppure, esiste una quota di dispositivi che non può effettuare l’upgrade a causa di componenti hardware obsoleti.

Tra i modelli destinati a restare bloccati su Windows 10 ci sono, ad esempio, il Lenovo Hub 500, l’HP Slice G2 e il Crestron Skull Canyon. Tutti hanno processori Intel di 7a generazione. O quelli precedenti. Tali sistemi, ormai datati, non sono compatibili con i nuovi standard di sicurezza e prestazioni richieste da Windows 11. Le aziende che utilizzano tali dispositivi si trovano davanti a una scelta cruciale. Investire in nuove apparecchiature compatibili o continuare a utilizzare hardware non più supportato. In tal caso dovranno accettare i rischi legati alla sicurezza.

La fine del supporto a Windows 10 e a Teams Rooms on Windows 10 rappresenta un momento di riflessione. Da un lato, le azienda hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la continuità operativa. Dall’altro, vi sono costi significativi legati alla sostituzione dell’hardware. Nel frattempo, Microsoft consiglia di pianificare per tempo la transizione verso dispositivi più moderni. Evidenziando i vantaggi in termini di sicurezza, efficienza e integrazione con le diverse piattaforme.