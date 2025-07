AMD svela il suo nuovo chip per la PS6 (e non solo)

Una nuova indiscrezione ha acceso l’interesse della community videoludica. Secondo fonti molto affidabili, potremmo emergere i primi dettagli tecnici del chip che alimenterà la prossima console PS6. Il canale YouTube Moore’s Law is Dead, già noto per le sue anticipazioni nel mondo dell’hardware, ha condiviso dati molto precisi. Quest’ultimi riguardano un chip identificato come “Magnus”, attualmente in fase di sviluppo da AMD. L’azienda americana, partner storico di Sony e Microsoft, si è assicurata anche per tale generazione la fornitura dei componenti. Le specifiche rese pubbliche raccontano di un processore con architettura mista Zen 6 e Zen 6C, dotato di 11 core e abbinato a una GPU da 80 Compute Unit.

AMD presenta “Magnus”: ecco i dettagli emersi

La struttura fisica del chip è imponente. Con un die grafico da 264 mm² e un die totale del SoC di 144 mm². Segno che non si tratta di un semplice componente per PC portatili da gioco, come inizialmente si era pensato. La memoria beneficia di un bus da 384 bit, che lascia intuire una larghezza di banda elevatissima. Elemento fondamentale per l’elaborazione grafica di giochi ad alta risoluzione e frequenze elevate.

Il legame con la divisione semi-custom di AMD è l’aspetto più interessante. Quest’ultima, infatti, suggerisce un impiego mirato per una piattaforma ben precisa, come una console. Se da un lato molti analisti ritengono che si tratti del cuore della futura PS6, alcuni elementi fanno riflettere. Il nome in codice “Magnus” non segue il consueto stile di AMD per i progetti legati a Sony, solitamente ispirati a personaggi delle opere di Shakespeare.

Inoltre, l’aspetto molto ordinato e geometrico del chip non sembra rispecchiare lo stile progettuale di Mark Cerny. Figura centrale nella realizzazione delle ultime due console PlayStation. Tali fattori lasciano aperta un’alternativa plausibile. Ovvero che “Magnus” sia destinato alla prossima Xbox. Finché non ci sarà un annuncio ufficiale, ogni possibilità resta valida.