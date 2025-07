YouTube

YouTube ha avviato il test di un nuovo design del player video per desktop, che segna un cambiamento visivo rilevante rispetto alla tradizionale interfaccia. Il nuovo stile, già in fase di rollout per un numero limitato di utenti, presenta elementi grafici a bolle trasparenti, angoli più morbidi e un aspetto complessivo che ricorda l’estetica Liquid Glass di Apple. L’interfaccia aggiornata rompe con la linearità del passato e punta a un linguaggio visivo moderno e minimale.

Comandi in bolle trasparenti e layout rinnovato

Il nuovo lettore video di YouTube per il web non è una semplice rifinitura, ma una vera ristrutturazione dell’interfaccia utente. I pulsanti come play/pausa, volume, impostazioni e schermo intero non compaiono più su una barra nera opaca, ma vengono visualizzati come icone galleggianti su uno sfondo semi-trasparente, racchiuse in bolle arrotondate. Il risultato è un design più arioso, con un layout visivamente più moderno e meno invasivo.

Alcuni utenti hanno notato variazioni nel numero di comandi visibili, segno evidente che si tratta di un test A/B, una pratica frequente per Google quando valuta modifiche all’interfaccia di YouTube. In alcuni casi, ad esempio, vengono visualizzate più opzioni per la condivisione o accessi diretti a funzioni come il mini-player.

Una svolta estetica che divide gli utenti

Il nuovo design ha già acceso il dibattito tra gli utenti: c’è chi lo trova elegante e coerente con i trend estetici attuali, e chi invece lo considera meno funzionale, in particolare per chi è abituato a cliccare rapidamente sui comandi “a memoria”. L’aspetto visivo più curato potrebbe, secondo alcuni, compromettere l’usabilità immediata.

Non è ancora chiaro se il nuovo player includa anche nuove funzionalità, o se si tratti solo di una trasformazione visiva. YouTube non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla portata delle modifiche, né ha fornito una tempistica precisa per un eventuale rilascio globale.

Rollout parziale e futuro incerto

La distribuzione del nuovo player è attualmente limitata. Diversi utenti lo stanno ricevendo nelle ultime ore, ma molti altri, anche con browser aggiornati e sistemi recenti, continuano a vedere la versione classica. Ciò conferma l’ipotesi di un test A/B, nel quale Google raccoglie feedback – anche indiretti, attraverso il comportamento degli utenti – prima di decidere se procedere con un rollout definitivo, apportare modifiche oppure tornare alla versione precedente.

Questo tipo di test non è nuovo per YouTube. Nel 2023, un redesign dell’interfaccia dei video correlati venne ritirato rapidamente dopo forti critiche, mentre un altro aggiornamento grafico dello stesso anno, che introdusse angoli arrotondati nel layout generale, venne accolto positivamente e adottato in modo stabile.

Al momento, resta da capire se questo nuovo design “a bolle” ispirato al vetro liquido conquisterà una base utenti abbastanza ampia da giustificare una sua estensione a tutti i profili desktop. La community è divisa, e il futuro del nuovo player dipenderà in gran parte dalle reazioni degli utenti e dalle valutazioni che YouTube effettuerà nei prossimi giorni.