YouTube: addio alla sezione “Tendenze”

YouTube ha annunciato un cambiamento importante per la sua piattaforma. Secondo quanto dichiarato, la sezione “Tendenze”, introdotta nel 2015, verrà rimossa. Tale decisione riflette un’evoluzione nell’organizzazione dei contenuti digitali e nel comportamento degli utenti. Quest’ultimi, infatti, non cercano più i video popolari in un’unica lista centralizzata, ma si affidano a percorsi sempre più personalizzati e variegati. Gli utenti si muovono all’interno di piattaforme sempre più specializzate, dove le tendenze emergono in modo spontaneo e autonomo. Il drastico calo di visualizzazioni registrato dalla sezione negli ultimi anni ha solo confermato quanto il pubblico preferisca altri strumenti per scoprire i video. Come le raccomandazioni in homepage, i suggerimenti nella ricerca o i contenuti degli Shorts.

YouTube rimuove la sezione “Tendenze” dalla piattaforma

La viralità oggi è distribuita, frammentata, alimentata da micro-community e da logiche molto meno prevedibili rispetto al passato. Proprio per tale motivo, YouTube ha deciso di investire su un modello più moderno e flessibile. In tale nuova visione, le YouTube Charts diventano un elemento chiave. Offrono classifiche tematiche, aggiornate e suddivise per tipologia di contenuto. Si tratta di un approccio che permette agli utenti di accedere a contenuti popolari in modo mirato. Senza dover passare per un unico canale generico.

È importante sottolineare che YouTube non abbandona chi preferisce esplorare contenuti nuovi senza una forte personalizzazione. La sezione “Esplora” continuerà a esistere proprio per garantire varietà nei contenuti presentati. Anche i creator avranno a disposizione strumenti aggiornati per restare al passo con le novità, come la scheda “Ispirazione” nello YouTube Studio. Quest’ultima analizza le tendenze emergenti e offre spunti creativi.

Inoltre, per dare visibilità a chi sta iniziando, YouTube sta testando una nuova funzione chiamata “Hype”. La quale è pensata per promuovere i volti nuovi della piattaforma. Con tali premesse, la rimozione della pagina “Tendenze” non rappresenta una perdita, ma un’evoluzione coerente con le ultime tendenze.