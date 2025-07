WhatsApp: addio alla versione nativa per Windows, solo web

WhatsApp come tutta la suite di piattaforme social della azienda meta nel corso del tempo riceve costantemente aggiornamenti che puntano a migliorare l’esperienza d’uso per tutti gli utenti e a introdurre sostanziali modifiche che servono a rendere la piattaforma il più smart possibile, nel corso degli anni ciò ha portato all’arrivo di WhatsApp anche su piattaforme diverse dai classici smartphone, recentemente abbiamo assistito all’ attesissimo esordio su iPad.

Addio a Windows

A quanto pare uno entra e l’altro esce, nello specifico quella che vi portiamo oggi è solo un’indiscrezione dedotta dall’ultimo aggiornamento beta dell’applicazione presente nel Microsoft Store di WhatsApp, nello specifico una volta che si installa l’ultima versione quando viene avviata si possono riscontrare dei miglioramenti grafici evidenti ma allo stesso tempo si può capire bene come ad essere caricato non è un software nativo di WhatsApp, bensì la versione web che viene eseguita tramite un particolare script presente all’interno di Windows che consente per l’appunto l’esecuzione di programmi web all’interno del sistema operativo.

Si tratterebbe dunque di un segnale chiaro che molto presto WhatsApp potrebbe abbandonare in maniera definitiva lo sviluppo della versione nativa per Windows della propria applicazione e in favore di quella web, ciò potrebbe far storcere il naso ad alcuni utenti che si ritroverebbero dunque senza un’applicazione fatta appositamente per il proprio sistema operativo, ma allo stesso tempo rappresenterebbe una via decisamente comoda per WhatsApp che dovrebbe semplicemente sviluppare un’unica piattaforma da eseguire un po’ ovunque, dettaglio che ovviamente renderebbe il tutto più facile e immediato, riducendo la mole di lavoro.

Non rimane dunque che attendere per capire cosa deciderà di fare l’azienda e vedere se magari rilascerà un comunicato ufficiale all’interno del quale annuncia la dismissione della versione Windows di WhatsApp in favore di quella web, niente impedisce che ci sia anche un cambio di rotta e che ‎WhatsApp decida di tornare sui propri passi, non rimane che aspettare.