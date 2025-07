Galaxy Watch8: la durata passa dalla batteria

Durante il Galaxy Unpacked 2025, accanto ai nuovi pieghevoli GalaxyZ Fold7 e Galaxy lZ Flip7, Samsung ha rinnovato anche la linea smartwatch presentando i GalaxyWatch8, Watch8-Classic e il Watch Ultra. Ma la vera innovazione di questa generazione non è visibile a occhio nudo. Si tratta infatti della funzione Battery Protection, pensata per rendere più durature le batterie di questi orologi intelligenti.

La tecnologia Galaxy migliora i cicli di ricarica per una durata più lunga dello smartwatch

L’idea, già adottata su alcuni smartphone, è ora applicata in modo efficace agli smartwatch. Il Galaxy Watch8 si distingue come primo della categoria Android a introdurre una protezione automatica della batteria che limita la carica al 90% e la riprende solo al calo fino all’85%. Questo intervallo previene il degrado chimico delle celle, riducendo lo stress causato dalla carica completa costante. La funzione si attiva in background, senza avvisi, senza l’intervento dell’utente e soprattutto senza compromettere l’esperienza d’uso generale.

Tale funzionalità, come già affermato, non è un’impostazione manuale. A differenza dei vecchi sistemi dove era l’utente a dover scollegare l’orologio nel momento giusto, qui il controllo è totalmente automatico. Si tratta così di un passo avanti davvero notevole in un settore in cui, finora, la gestione energetica era un elemento secondario. Infatti, gli smartwatch vengono spesso tenuti per anni, molto più dei telefoni, e la prima componente a mostrare cedimenti è quasi sempre la batteria.

Samsung, consapevole delle dimensioni ridotte delle batterie negli orologi Galaxy, ha scelto un limite al 90% per non sacrificare troppo l’autonomia quotidiana. Una soglia più bassa, come l’80% adottata da alcuni smartphone, sarebbe stata ideale per la conservazione delle celle, ma troppo penalizzante per dispositivi dal ciclo di ricarica giornaliero. Con la nuova One UI 8 Watch, questa novità potrebbe arrivare anche su modelli precedenti, anche se l’azienda sudcoreana non ha ancora rilasciato conferme ufficiali a riguardo.