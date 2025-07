AMD Ryzen Z2 Extreme: prestazioni estreme per il gaming

Quando si parla di gaming su console portatili, ovviamente il primo nome che viene in mente è quello di AMD e dei suoi processori dal momento che spesso le soluzioni della società tinta di rosso equipaggiano questa tipologia di prodotti, Non a caso le attenzioni di tutti recentemente si sono spostate sul processore in arrivo da parte della società prossimamente, si parla infatti del Ryzen Z2 Extreme, quest’ultimo è spuntato all’interno della piattaforma di benchmark Geekbench grazie al test di una console MSI Claw A8, segnando un significato significativo, passo in avanti in termini di prestazioni per il gaming in mobilità.

Risultati da urlo

Il dato che ha sorpreso di tutti riguarda le prestazioni della CPU presente all’interno del chip, i suoi otto core non solo hanno superato tutti gli altri processori della famiglia nei test a singolo core, ma ha anche eguagliato le performance multi core di un modello che ne vanta ben 10, tale risultato è particolarmente notevole se si considera che è stato ottenuto su un dispositivo compatto come per l’appunto quello indicato sopra che ovviamente soffre di limiti termici e di un consumo energetico non indifferente.

Nello specifico, il chip in questione è basato sulla più recente architettura Strix Point, risulta progettato nello specifico per raggiungere delle vette prestazionali del tutto nuove per quanto riguarda la propria fascia di mercato o operando all’interno di un range di potenza tra i 15 e i 35 W, il tutto sfrutta un’architettura ibrida che unisce tre core ad alte prestazioni capaci di raggiungere la bellezza di 5GHz e cinque core ad alta efficienza che invece si affermano intorno ai 3,3 GHz.

Questa configurazione ha permesso al chip in questione di totalizzare ben 2748 punti nel test single core e 12.182 punti nel test multi core.

Sebbene non sia chiaro su quale specifico livello di potenza assorbita sia stato eseguito il test, i numeri sono comunque impressionanti e aprono ad enormi speranze per quanto riguarda i dispositivi futuri, non rimane che attendere l’arrivo di questa nuova generazione di console.