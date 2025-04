Spider-Man: “Brand New Day”, ufficiale il quarto film Marvel con Tom Holland

Gli utenti hanno atteso a lungo ma ora è tutto reale: Spider-Man 4 si farà. È stata ufficializzata la data ma soprattutto il titolo del quarto film con Tom Holland che si intitolerà “Spider-Man: Brand New Day“. Per tutti gli amanti del genere e del supereroe, bisognerà aspettare il prossimo 31 luglio 2026.

Un nuovo inizio per Peter Parker

Il titolo Brand New Day non è stato scelto a caso. Per i fan dei fumetti Marvel suona familiare, perché richiama una saga a fumetti del 2008 in cui la vita di Peter Parker cambia radicalmente. Anche stavolta, stando alle parole del regista Destin Daniel Cretton, si parlerà di un nuovo inizio:

“Ogni giorno stiamo cercando nuovi modi di raccontare la storia di Spider-Man. È un personaggio che non smette mai di stupire”, ha detto durante l’evento.

Cretton ha poi collegato in diretta Tom Holland, impegnato sul set di The Odyssey di Christopher Nolan. L’attore ha confermato il tono del film: “So che il finale di No Way Home ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Brand New Day è davvero un nuovo inizio. È tutto quello che posso dire, per ora.”

Un’uscita ben piazzata tra gli Avengers

Il film si collocherà nel cuore dell’azione del Marvel Cinematic Universe. Uscirà subito dopo Avengers: Doomsday e prima di Avengers: Secret Wars, creando un ponte narrativo tra i due eventi più importanti dell’MCU in arrivo.

Una fuga di notizie, emersa già a novembre, aveva anticipato il titolo e suggerito alcuni possibili camei a sorpresa, come quello di Doctor Doom (che potrebbe essere interpretato da Robert Downey Jr., secondo alcune teorie). Ma per ora non c’è nulla di confermato.

Chi tornerà al fianco di Spider-Man

Il cast ufficiale non è stato ancora annunciato. Zendaya e Jacob Batalon – rispettivamente MJ e Ned – non sono stati menzionati, e non è chiaro se torneranno. Alcuni rumor parlano anche di Sadie Sink nei panni di una giovane Jean Grey, ma anche qui, siamo nel campo delle ipotesi.

Per scoprire di più, ci toccherà aspettare. Intanto, una cosa è certa: Spider-Man: Brand New Day è realtà. E promette di riscrivere – ancora una volta – il futuro dell’Uomo Ragno al cinema.