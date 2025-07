Google rivoluziona la sicurezza: arriva la crittografia MLS nei messaggi RCS

Google sembra pronta a rivoluzionare gli standard della comunicazione digitale. L’introduzione del protocollo MLS (Messaging Layer Security) all’interno di Google Messaggi rappresenta una svolta assoluta nella crittografia per i messaggi RCS (Rich Communication Services). Dopo anni di lavoro, l’azienda ha avviato i primi test su questa nuova tecnologia. Il tutto con l’obiettivo di garantire la protezione end-to-end non solo tra dispositivi Android, ma anche tra piattaforme differenti, inclusi gli iPhone. Il vero punto di forza del protocollo-MLS è proprio l’interoperabilità. Ovvero la creazione di un unico sistema di crittografia capace di funzionare su client diversi, superando i limiti dei protocolli attuali.

Google rinnova anche l’interfaccia: nuova schermata per i dettagli dei messaggi

L’adozione del protocollo da parte di Google arriva in un momento importante, a ridosso dell’annuncio dell’integrazione dell’RCS anche da parte di Apple, previsto nel corso del 2025. La GSMA, l’ente internazionale che definisce gli standard della telefonia, ha già approvato il protocollo MLS per l’Universal Profile 3.0, segnando l’inizio di una nuova era per la messaggistica sicura. L’iniziativa di Google sembra così finalmente dare i suoi frutti, promettendo un nuovo standard comune e protetto per tutti.

Oltre all’aspetto tecnologico, il colosso di Mountain View ha deciso di intervenire anche sul fronte dell’esperienza utente. La nuova schermata “Dettagli messaggio”, disponibile in anteprima per alcuni, consente una consultazione chiara e approfondita delle informazioni associate a ogni messaggio. Tenendo premuto su un messaggio, si apre un’interfaccia a tutto schermo dove è possibile visualizzare l’anteprima del testo, lo stato di invio, l’identità del mittente e i dettagli tecnici della crittografia. È proprio quest’ultima a rivelare l’adozione del protocollo MLS, attraverso un identificativo numerico specifico.

Il design aggiornato, ancora in fase di distribuzione, riflette l’attenzione di Google alla trasparenza e alla sicurezza. Al momento, non è semplice distinguere i messaggi cifrati con MLS da quelli protetti dal vecchio sistema, ma è possibile che in futuro vengano introdotti alcuni badge visivi per semplificare l’identificazione. Anche la disponibilità della funzione non è ancora globale, il suo rilascio avverrà gradualmente. I più curiosi potranno aderire al programma Beta o installare manualmente l’APK per testare le nuove funzionalità.