GTA VI, nuovi leak svelano dettagli inediti sul titolo Rockstar Games

Il lancio di GTA VI è stato posticipato al 26 maggio 2026 e questo anno che ci separa dal debutto del nuovo capitolo di Grand Theft Auto sarà molto complicato. Rockstar Games, infatti, ha pubblicato pochissime informazioni sul titolo oltre gli approfondimenti sui personaggi e sulla location.

Dobbiamo affidarci ai leaker per ottenere informazioni tecniche più dettagliate su quelle che potrebbero essere le principali caratteristiche del titolo. Stando a quanto condiviso dall’utente GameRoll su Discord e poi ripreso ovunque in rete, la storia di Jason e Lucia si articolerà attraverso cinque capitoli.

Lo sviluppo della storia permetterà di affrontare GTA VI impersonando singolarmente Jason o Lucia ma ci saranno anche momenti in cui sarà necessario gestirli simultaneamente. Inoltre, i due protagonisti avranno abilità speciali in grado di modificare profondamente l’approccio al loro utilizzo.

GTA VI sarà il titolo più grande mai realizzato da Rockstar Games a giudicare dai dettagli sul gameplay emersi in queste ore

Jason potrà contare su un’abilità slow-mo che permetterà di colpire i punti deboli dei nemici mentre l’abilità di Lucia consentirà di aumentare i danni durante l’utilizzo. C’è stato anche un grande lavoro degli sviluppatori sulle interazioni con gli NPC che potranno comportarsi diversamente in base al contesto o se vedranno un’arma in mano ai protagonisti.

Rockstar Games sembra aver fatto tesoro delle meccaniche sviluppate per i propri titoli e, infatti, la gestione dell’inventario armi sarà fortemente ispirato Red Dead Redemption 2. Il personaggio in uso non potrà portare armi infinite come in GTA V ma solo armi a corto e lungo raggio mentre quelle pesanti dovranno essere riposte nel bagagliaio della vettura in uso.

Passando al sistema di copertura, non saranno presenti le coperture dinamiche ma questa meccanica sarà molto simile a quella vista nel precedente capitolo. Una delle meccaniche più chiacchierate è quella degli edifici accessibili liberamente. Il leaker sostiene che saranno oltre 700 i negozi liberamente visitabili e alcuni edifici permetteranno di salire direttamente sul tetto.