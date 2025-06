GTA 6: esperienza musicale ampliata come su Spotify?

Il prossimo capitolo della celebre serie Grand Theft Auto potrebbe segnare un punto di svolta. Ciò non solo per il mondo videoludico, ma anche per quello musicale. Secondo quanto emerso di recente, GTA 6, atteso per il 26 maggio 2026, potrebbe introdurre una modalità nuova di fruizione musicale. L’indiscrezione arriva da Jermaine Dupri, noto produttore musicale vincitore di un Grammy Award. Durante la sua partecipazione al podcast New Rory and Mal ha lasciato intendere uno scenario rivoluzionario. Nel corso dell’intervista, disponibile anche su YouTube, Dupri ha affermato che gli artisti potranno caricare i propri brani in un gioco della saga Grand Theft Auto. Anche se non ha specificato GTA 6, l’idea che una tale funzionalità venga introdotta nel quinto capitolo della serie sembra del tutto improbabile. Tutti gli indizi, quindi, portano a pensare che stesse parlando proprio del nuovo titolo.

GTA 6: presto gli artisti potranno caricare la propria musica

A rendere la notizia ancora più interessante è il coinvolgimento, secondo Dupri, del rapper Drake. Quest’ultimo dovrebbe avere addirittura una propria stazione radio all’interno del gioco. Secondo le sue dichiarazioni, Drake potrebbe anche rendere disponibile in esclusiva su GTA 6 brani che non saranno reperibili altrove. Se confermata, tale mossa rappresenterebbe un’inedita sinergia tra il mondo musicale e quello videoludico. Trasformando il gioco in una sorta di piattaforma di streaming interattiva. Paragonabile a servizi come Spotify, ma con un’identità profondamente legata all’esperienza videoludica.

Si tratta ancora di indiscrezioni, quindi è consigliabile mantenere una certa cautela. L’ipotesi, però, appare tutt’altro che irrealistica. Da tempo, infatti, Rockstar Games ha mostrato un’attenzione particolare per la musica nei propri giochi. Rendendola un elemento essenziale per l’atmosfera e l’identità di ciascun capitolo. Inoltre, vari brevetti emersi di recente suggeriscono un approccio fortemente innovativo nella realizzazione di GTA 6. Se tutto ciò dovesse concretizzarsi, non sarebbe solo l’esperienza di gioco a essere trasformata, ma anche il modo in cui si diffonde e si scopre la musica.