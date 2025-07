Google riscrive la ricerca di notizie online?

Il panorama dell’informazione digitale sta subendo un mutamento profondo. Quest’ultimo è spinto con forza da Google e dalla sua integrazione massiccia dell’intelligenza artificiale in tutti i principali servizi. Quello che fino a pochi anni fa sembrava un semplice motore di ricerca si sta trasformando in un assistente che prevede e confeziona le risposte. Riducendo sempre di più la necessità dell’utente di esplorare i siti da cui tali risposte originano. A tal proposito, una delle ultime novità riguarda l’introduzione dei riassunti AI nelle schede di Discover, la piattaforma notizie integrata nei dispositivi Android. Ora, invece di leggere direttamente l’articolo originale, l’utente si ritrova di fronte a un riassunto generato da Gemini, basato sui contenuti di più fonti. Google, in pratica, prende informazioni da vari siti e le sintetizza in un unico blocco informativo.

Dettagli sui nuovi riassunti AI introdotti da Google

Accanto alle informazioni viene mostrata l’icona del sito di provenienza. Eppure, la visibilità per l’autore originale si riduce drasticamente. La pagina “More” associata consente sì di scoprire altri contenuti simili, ma il rischio è che nessuno ci arrivi davvero.

Tutto ciò rappresenta un ulteriore passo nella direzione di una rete sempre più mediata dall’intelligenza artificiale. Qui l’utente non naviga più liberamente, ma viene accompagnato da un flusso di informazioni già selezionate e semplificate. L’AI Overview ne è l’esempio lampante. Le risposte automatiche coprono l’intera richiesta, e ora su mobile è anche possibile approfondire una porzione specifica di testo generato dall’AI. Ottenendo ulteriori informazioni, immagini comprese, senza mai uscire dall’ecosistema di Google.

La spinta verso un’automazione totale si riflette anche nelle nuove funzionalità testate negli Stati Uniti. Con Gemini 2.5 Pro in AI Mode, la ricerca si fa conversazionale. L’utente dialoga con un assistente, non più con un elenco di link. E la funzione Deep Search alza ulteriormente l’asticella. Dopo aver raccolto centinaia di fonti automaticamente, l’intelligenza artificiale costruisce un resoconto dettagliato in pochi minuti. Con l’avanzare di tali opzioni in molti si chiedono quale sarà il futuro dell’informazione se l’AI finirà per prendere il sopravvento.