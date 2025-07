Apple iPhone 17 Air: basse aspettative sulla batteria?

Apple ha deciso di riscrivere la propria line-up con il lancio dell’iPhone 17 Air. L’azienda di Cupertino, infatti, ha messo da parte la consueta variante Plus in favore di una proposta completamente nuova. L’intento non è solo quello di offrire uno schermo più ampio, ma di presentare uno smartphone dal carattere distinto e riconoscibile. Tale nuovo modello si propone come l’iPhone più sottile di sempre, ma con tale caratteristica arrivano anche inevitabili compromessi. Ciò soprattutto in termini di autonomia. La batteria, infatti, presenterà una capacità di soli 2.800 mAh.

Apple: l’iPhone 17 Air scende a compromessi sulla batteria?

Il profilo di appena 5,5 mm rappresenta una sfida e ha portato a compromessi importanti. La batteria, ad esempio, sarà uno dei punti più discussi. Per quest’ultima, infatti, l’iPhone 17 Air si posiziona al di sotto della media attuale. Un valore che riporta alla mente i tempi dell’iPhone 12, e che rappresenta un netto passo indietro rispetto all’iPhone 16 base (3.561 mAh). E ancor più rispetto ai modelli Plus che questo Air andrà a sostituire.

Le indiscrezioni, confermate da fonti come il leaker yeux1122, dipingono un quadro chiaro. A fronte di una batteria così ridotta, Apple sembra intenzionata a correre ai ripari grazie alle nuove funzionalità offerte da iOS 26. Il nuovo aggiornamento includerà meccanismi intelligenti per la gestione dell’energia. Eppure, secondo quanto riportato da The Information, test condotti internamente mostrano che solo il 60-70% degli utenti potrebbe arrivare a fine giornata con una singola carica. Contro l’80-90% dei modelli attuali.

C’è però una possibile contromossa: l’adozione di batterie al silicio-carbonio. Se confermata, tale soluzione potrebbe compensare almeno in parte la ridotta capacità. Aumentando la densità energetica fino al 20% senza modificare le dimensioni della cella. Nonostante le incognite, il peso piuma di 145 grammi sarà sicuramente un tratto distintivo dello smartphone Apple. Posizionando l’iPhone 17 Air tra i dispositivi più leggeri mai prodotti da Apple. Non resta che attendere e scoprire se l’uso quotidiano premierà davvero tale scelta.