ho Mobile, ecco il catalogo disponibile a giugno

Siamo entrati da pochissimo nel mese di giugno e ora i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano dovrebbero aggiornare la propria proposta. Tra questi, c’è l’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Quest’ultimo, almeno per il momento, sembra che abbia deciso di lasciare il suo catalogo invariato. Gli utenti avranno dunque a disposizione un gran numero di offerte mobile da attivare, una più interessante dell’altra. Vediamo qui di seguito le offerte del momento.

ho Mobile, a giugno tante super offerte a basso costo e con tanti giga

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile sembra che abbia deciso di non modificare la sua proposta per questo mese. Come già accennato in apertura, infatti, siamo da poco entrati nel mese di giugno. Tuttavia, l’operatore virtuale di Vodafone continua a proporre le sue fantastiche offerte di rete mobile. Si tratta di offerte a basso costo estremamente convenienti e con una grande quantità di giga per navigare.

In particolare, l’operatore sta proponendo sia offerte con supporto alla navigazione con connettività 4G sia offerte con supporto alla navigazione con connettività 5G. Tra le offerte con supporto al 4G, troviamo ad esempio l’offerta ho. 6,99 150 GB. In questo caso, gli utenti potranno sfruttare fino a 150 GB di traffico dati per navigare in 4G. Gli utenti avranno poi a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati da inviare verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 6,99 euro al mese.

L’operatore sta poi proponendo anche alcune offerte con supporto alla connettività 5G. Tra queste, spicca l’offerta mobile ho. 9,99 200 GB. Come suggerisce anche il nome, con questa offerta gli utenti potranno utilizzare fino ad addirittura 200 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle arriva poi ad includere minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. In questo caso, il costo sarà pari a 9,99 euro al mese.