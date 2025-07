Google Search con AI: prenotazioni a voce in autonomia

Google sta ridefinendo il concetto di motore di ricerca, trasformando la sua Intelligenza Artificiale in un assistente vocale attivo e indipendente. Con l’ultima evoluzione, Search non si limita più a restituire risultati, ma può portare a termine azioni reali, come chiamare un ristorante, prenotare un appuntamento o richiedere informazioni a voce, agendo in autonomia e parlando direttamente con l’interlocutore.

Grazie a tecnologie vocali avanzate, tra cui sintesi del linguaggio naturale e riconoscimento vocale contestuale, l’intelligenza artificiale è in grado di affrontare una vera conversazione telefonica. L’utente deve solo digitare una richiesta come “prenota un tavolo per 4 a Roma stasera” e Google si occupa di tutto, confermando poi via email o notifica di quanto fatto.

L’assistente su Google Search si fa più umano che mai con il nuovo aggiornamento

Il sistema si basa su un’estensione delle capacità viste in Google Duplex, ora integrate direttamente nella ricerca e nei servizi mobile. L’AI analizza la disponibilità dei locali, chiama direttamente e interagisce con il personale come farebbe un essere umano. In alcuni casi, riesce persino a gestire cambi di orario, richieste speciali o alternative, il tutto senza l’intervento diretto dell’utente.

Questa funzione si dimostra utile non solo per il tempo libero, ma anche per esigenze pratiche di tutti i giorni o particolarmente ricorrenti. Rientrano tra queste: le prenotazioni mediche, gli appuntamenti in uffici pubblici o le consulenze. La capacità di gestire accenti, pause e risposte impreviste rende l’esperienza sorprendentemente naturale.

Oltre all’autonomia, Google garantisce trasparenza e controllo per ogni utente. Per questo ciascuna chiamata è tracciabile, riassunta e modificabile. Gli utenti possono visualizzare la cronologia delle azioni, bloccare o modificare appuntamenti e impostare preferenze vocali. In sostanza, Google Search non è più solo un motore, ma un agente digitale personale. Una svolta che apre la strada a un futuro in cui le ricerche non si limitano a mostrare informazioni, ma eseguono veri compiti quotidiani per noi.