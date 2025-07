iPhone pieghevole: sottile, elegante ma non batte Galaxy Z Fold 7

Apple si prepara ad entrare finalmente nel mondo dei pieghevoli. Il modello proposto punterà su eleganza e compattezza. Sebbene l’obiettivo sia creare un iPhone pieghevole più sottile di molti della concorrenza, fonti interne suggeriscono che non riuscirà a ridurre lo spessore tanto quanto il Samsung Galaxy Z Fold 7, considerato oggi il punto di riferimento della categoria. Il nuovo dispositivo manterrà comunque l’approccio minimalista tipico del marchio, enfatizzando materiali premium e meccanismi sofisticati.

Spessore contenuto ma sostenuto da componenti tecnici: è il nuovo iPhone pieghevole proposto da Apple

Per contenere lo spessore finale del dispositivo, Apple adotterà una cerniera avanzata a doppio perno e utilizzerà cover in lega di titanio o alluminio rinforzato, oltre a display flessibili più sottili rispetto agli standard odierni nel settore mobile. Tuttavia, per garantire anche la durabilità nel tempo, si prevede uno spessore leggermente superiore a quello del Fold 7 quando il dispositivo è chiuso.

Il design sarà caratterizzato da un display interno ampio e un pannello esterno per l’uso rapido. Il tutto è integrato in un formato forma che punta alla leggerezza e al comfort. L’intento dell’azienda è rendere il dispositivo elegante e maneggevole senza rinunciare alla qualità, oltre che alla leggerezza. Apple punterà anche sulla resistenza ai graffi e alla polvere nelle cerniere, oltre ad integrare un software ottimizzato per la gestione del passaggio tra i diversi schermi. Dovrebbe essere inclusa anche una versione per iPhone pieghevoli di iOS, con layout multitasking migliorato e altre funzioni cui l’azienda sta lavorando da tempo. Il sistema operativo è una parte fondamentale di qualunque dispositivo e Apple non abbiamo dubbi farà del suo meglio per essere all’altezza.

Per gli utenti, questo nuovo dispositivo significa avere una soluzione elegante e affidabile tra le mani, che sacrifica un minimo in compattezza rispetto ai modelli Samsung. Tuttavia, compensa con qualità costruttiva, ecosistema Apple e attenzione ai dettagli.