Samsung Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7 ora con Vodafone

Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco avviato ufficialmente le vendite dei suoi nuovi smartphone pieghevoli. Si tratta ovviamente dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Z Flip 7 FE. Tutti questi dispositivi saranno disponibili all’acquisto sia in un’unica soluzione sia in piccole rate mensili anche con il noto operatore telefonico italiano Vodafone. Vediamo qui di seguito i prezzi.

Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Z Flip 7 FE ora disponibili anche con Vodafone

Da qualche giorno gli utenti potranno acquistare i nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung anche con il noto operatore telefonico italiano Vodafone. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai nuovissimi Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Z Flip 7 FE. Gli utenti potranno acquistare questi device non solo nei tagli di memoria più ampi con 256 GB e 512 GB. Potranno infatti acquistarli anche nel taglio con 128 GB. Oltre a questo, fino alla giornata del prossimo 24 luglio 2025, l’operatore ha reso disponibile una super promozione. Con quest’ultima, gli utenti potranno acquistare gli smartphone nel taglio di memoria più capiente allo stesso prezzo del taglio di memoria base.

Gli utenti potranno acquistarli con diverse modalità. Una di queste è quella Telefono No Problem, che prevede un costo di anticipo pari ad un massimo di 299,99 euro e 24 rate mensili. Samsung Galaxy Z Flip 7 FE è ad esempio disponibile all’acquisto con prezzi pari a 17,99 euro, 18,99 euro e 22,99 euro, in base all’offerta abbinata. Samsung Galaxy Z Flip 7 è invece disponibile all’acquisto con prezzi pari a 21,99 euro, 22,99 euro e 26,99 euro. Il fratello maggiore, ovvero il Samsung Galaxy Z Fold 7, è invece disponibile all’acquisto con prezzi pari a 48,99 euro, 49,99 euro e 53,99 euro.

In alternativa, gli utenti potranno acquistare i nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung anche tramite finanziamento Compass con modalità Flexy Pay con costo di anticipo pari a zero. In questo caso, le rate potranno essere 12, 20, 30 o 36.