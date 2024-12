Recentemente è stato affrontato il tema delle risorse rinnovabili e sulla possibilità di scegliere la migliore tra energia solare e energia eolica. Per risolvere la questione, è stato condotto uno studio dal Massachusetts Institute of Technology. Infatti negli Stati Uniti ci sono alcuni stati che stanno investendo molto nelle rinnovabili, per cui capire quale sia la migliore li farebbe indirizzare verso una giusta via. Ovviamente si tratta di dati realizzati sulla base delle varie sperimentazioni sul territorio.

Lo studio è stato intitolato “Decarbonized energy system planning with high-resolution spatial representation of renewables lower cost“. Questo potrebbe rendere più efficace alcune delle tante iniziative intraprese dalle aziende del territorio per essere più sostenibili. Infatti il problema principale è che ci sono due fonti rinnovabili che concorrono per il titolo di migliore. Queste sono l’ eolico e il solare, che a seconda delle circostanze hanno bisogno di grandi spazi poiché necessitano di tutta l’ energia disponibile.

Energia, ecco la scelta secondo lo studio del MIT

Secondo le fonti e le ricerche effettuate dal MIT, sarebbero necessarie entrambe le energie per una soluzione migliore. Questo perché utilizzandole entrambe si può ottenere il massimo dell’ energia e poi verrebbero utilizzate al massimo tutte e due. Inoltre la scelta spetta sempre alle aziende a secondo delle condizioni climatiche in cui si trovano. Infatti se in alcune zone è necessario l’ utilizzo di pannelli fotovoltaici, in altre è meglio le pale eoliche perché ad esempio è una zona molto ventosa. La cosa migliore da fare sarebbe raccogliere quanti più dati possibili sulle diverse situazioni climatiche presenti sul territorio in modo da organizzare meglio l’ utilizzo di un’ energia al posto dell’ altra.

Quindi per sfruttare al meglio le varie risorse rinnovabili disponibili sulla terra, è necessario cooperare per verificare le varie situazioni in modo da avere un quadro generale delle risorse. In questo modo si possono scegliere le varie tecnologie da utilizzare per sfruttarle pieno.