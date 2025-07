TumblerNet: il robot che non cade mai cammina come un umano

C’è qualcosa di ipnotico nel guardare un robot camminare su due zampe. Non è solo una questione di tecnologia avanzata o design elegante. È il modo in cui lo fa: con sicurezza, con equilibrio, con una naturalezza che fa quasi dimenticare che sotto quella “pelle” non ci sono muscoli o nervi, ma cavi, attuatori e algoritmi. Eppure eccolo lì, a camminare su due gambe come se fosse la cosa più semplice del mondo. Spoiler: non lo è affatto.

I robot imparano a camminare nel caos, non solo in laboratorio

A raggiungere questo risultato ci ha pensato il team dell’ArcLab dell’Università di Hong Kong, che ha preso un robot quadrupede – un Go-1 di Unitree, per gli appassionati – e gli ha insegnato qualcosa che finora sembrava quasi proibito: camminare stabilmente su due zampe, e non solo su un pavimento liscio da laboratorio, ma anche su superfici ballerine, irregolari, sconnesse. Praticamente ovunque.

Il segreto si chiama TumblerNet, un sistema di controllo intelligente che non si limita a seguire istruzioni preimpostate, ma prende decisioni al volo. Come? Osservando continuamente cosa sta succedendo al suo corpo, dove si trova il suo peso, quanto spinge a terra. Il tutto con una reattività sorprendente, un po’ come fa il nostro corpo quando barcolliamo ma non cadiamo. Questo tipo di controllo, ispirato proprio al nostro modo di restare in piedi, è ciò che rende il robot agile, reattivo e davvero autonomo.

Durante i test non l’hanno risparmiato: lo hanno fatto camminare su spiagge, tappetini mollicci, rocce sparse. Gli hanno dato spintoni, calci, lo hanno fatto cadere. E lui? Si è rialzato. Sempre. Come se niente fosse.

Ma non si tratta solo di stupire. La vera utilità sta nel fatto che un robot bipede può muoversi in ambienti umani. Può salire le scale, aprire una porta, usare un braccio per afferrare qualcosa mentre con l’altro si regge in equilibrio. In pratica, smette di essere solo un “mezzo che cammina” e inizia a diventare un potenziale compagno di lavoro, in grado di agire in autonomia in situazioni imprevedibili.

In un futuro non troppo lontano, potremmo vederli accanto a noi, nei cantieri, negli ospedali, perfino nelle case. E magari, a un certo punto, ci sembrerà del tutto normale.