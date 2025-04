Maratona di Pechino: i robot corridori tra successi e imprevisti

A Pechino, la recente mezza maratona di 21,1 chilometri non ha visto solo migliaia di atleti sfidarsi sotto il sole: in mezzo a loro, c’era anche una ventina di robot umanoidi, pronti a mettersi alla prova. Una scena a dir poco surreale, che sembrava uscita da un film di fantascienza a basso budget — e invece era tutto vero.

La maratona di Pechino svela i limiti dei robot

L’evento, che ha attirato parecchia attenzione, si è rivelato una sorta di crash test pubblico per la robotica bipede. L’idea di vedere macchine e umani correre fianco a fianco era affascinante sulla carta, ma i risultati raccontano un’altra storia: su ventuno robot iscritti, solo sei sono riusciti a tagliare il traguardo. E anche per loro, il percorso non è stato affatto semplice.

Il miglior “corridore” tra le macchine, chiamato Tiangong Ultra, ha impiegato 2 ore e 40 minuti per completare la maratona. Un risultato sufficiente per qualificarsi ufficialmente… ma anche un chiaro segnale di quanta strada resti ancora da fare. Molti altri robot si sono arresi lungo il percorso tra surriscaldamenti, batterie scariche, cadute spettacolari e qualche inciampo di troppo. Alcuni hanno dovuto contare su interventi umani non proprio discreti: cambi batterie in corsa, spruzzate d’acqua per raffreddare i motori, e perfino rinforzi con abbondante nastro adesivo.

Non sono mancate scene quasi tragicomiche: “Huanhuan” tremava come una foglia al vento, avanzando a passo di lumaca, mentre “Shennong” ha perso completamente la bussola, girando in tondo fino a schiantarsi contro un muro, trascinandosi dietro i suoi assistenti. E poi c’era “Xuanfeng Xiaozi“, che si è letteralmente smontato a metà gara, ma è stato “rianimato” alla buona con strati su strati di scotch.

Se da un lato lo spettacolo ha strappato più di una risata, dall’altro è stato un banco di prova importante. Correre, per noi esseri umani, è un’abilità affinata in milioni di anni di evoluzione. Per i robot, è ancora un’impresa titanica. Questa maratona ha mostrato chiaramente i limiti attuali: problemi di stabilità, dissipazione del calore, durata della batteria e una forte dipendenza dall’aiuto umano.

Insomma, la corsa dei robot di Pechino non sarà entrata nei libri di storia per la velocità… ma ha dato a ingegneri e ricercatori preziosissime indicazioni su dove bisogna ancora lavorare. E magari, la prossima volta, anche su come evitare il bisogno di rotoli di nastro adesivo extra.