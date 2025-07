Kia XCeed MY26: la nuova Special Edition rilancia il crossover compatto

Kia punta in alto e rinnova profondamente la sua XCeed, introducendo per il Model Year 2026 una gamma più ricca, aggiornata nei contenuti e nelle motorizzazioni. L’azienda presenta tre allestimenti distinti, ovvero Business, GT-Line e la nuova Special Edition, studiata per unire l’eleganza con un prezzo più contenuto. Con questo rinnovamento, il crossover sudcoreano si prepara così a competere in uno dei settori più affollati del mercato europeo.

Kia aggiorna l’intera offerta XCeed per il 2026

La novità più rilevante è rappresentata proprio dalla Kia XCeed Special Edition. Un’ auto pensata per attirare un pubblico attento al design e alla dotazione tecnologica. Il colore esclusivo Wolf Grey, gli interni in Yuka Steel Gray e dettagli come i fari posteriori a LED a nido d’ape, gli specchietti in nero lucido e il tetto scuro le conferiscono un aspetto dinamico e caratteristicp. A bordo, la strumentazione digitale da 12,3”, i vetri posteriori oscurati e la Smart Key contribuiscono a rafforzare l’identità premium dell’allestimento. Le motorizzazioni disponibili includono il 1.0 T-GDi mild hybrid con cambio DCT e il più potente 1.6 T-GDi da 150CV, entrambi in linea con la normativa Euro 6e-bis.

Ma non parliamo solo di stile. In quanto la Kia XCeed MY26 punta anche su un comparto tecnico completamente rivosto. Il nuovo motore 1.6 T-GDi viene offerto in due versioni da 150 e 180CV. Il più piccolo 1.0 T-GDi è ora disponibile anche in variante mild hybrid da 115CV. Tutti i propulsori rispettano la normativa Euro 6e-bis. Resta l’allestimento Business, ideale per chi cerca funzionalità e sobrietà, con motorizzazioni da 115 cavalli nelle due configurazioni classica e mild hybrid.

Al vertice dell’offerta vi è ancora la GT-Line, già apprezzata per le sue finiture sportive. La versione 2026 riprende i punti di forza della precedente generazione e aggiunge alcuni optional di livello superiore. Il Plus Pack, disponibile solo per la variante da 180CV include, ad esempio, sedili riscaldabili anche dietro, impianto audio premium, tetto panoramico elettrico e rivestimenti Kia Tex Delight. Per la versione da 150 cavalli, invece, il tetto panoramico resta disponibile come optional singolo, ma si offre comunque una configurazione raffinata.