Auto elettriche, aumentano gli incentivi per le famiglie francesi

Le auto elettriche sono sempre al centro delle trattative per la transizione ecologica e spesso per favorire il loro acquisto vengono proposti degli incentivi alle famiglie. Questo perché dati gli alti prezzi per le auto elettriche, non tutti riescono ad acquistarne una. Infatti i governi in vari paesi sta mettendo a disposizione somme di denaro da destinare a chi ne farà la richiesta. In Francia, ad esempio, sono stati aumentati gli incentivi destinati alle famiglie che vogliono acquistare un’ auto elettrica. Questo perché per migliorare il mercato di queste vetture è necessario un’ aiuto extra alla popolazione.

Questo sistema di donazioni in Francia continuerà poiché altrimenti la produzione subirà un crollo vertiginoso e con essa anche i guadagni. Infatti era già successo in Germania dove, con il blocco degli incentivi, l’ economia è crollata insieme ai guadagni delle aziende. Per evitare questo la Francia ha realizzato un piano di lavoro in cui entrano a far parte anche i fornitori di energia. Infatti una volta terminati i soldi destinati dal Governo a questa iniziativa, le donazioni verranno sostenute dalle società che gestiscono l’ energia.

Auto elettriche, cosa cambia per le donazioni

Secondo i piani del governo francese, sarebbero stati aumentati gli incentivi da destinare alle auto elettriche. In particolare per le famiglie con un reddito inferiore ai 16.300 euro, le donazioni passeranno da 4.000 a 4.200 euro. Invece per le famiglie con un reddito compreso tra 16.301 e 26.200 euro, questi incentivi passeranno da 3.000 a 4.200 euro. Per tutti gli altri invece la donazione passerà da 2.000 a 3.100 euro. Le auto elettriche prodotte in Francia e in Europa non devono superare le 2.4 tonnellate e non dovranno costare più di 47.000 euro per beneficiare dell’ incentivo. Con questi nuovi fondi per la distribuzione delle auto elettriche, la popolazione potrà beneficiare dell’ acquisto di un’ autovettura più ecologica e green.

Tutti questi piani per la transizione ecologica sono fondamentali per creare un mondo in cui l’ inquinamento venga diminuito e venga migliorata anche la vita sulla terra.