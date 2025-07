EZVIZ HP7 Pro: la porta ora si apre con il palmo

Per accedere alla propria abitazione si usa spesso il classico mazzo di chiavi. Eppure, tale soluzione presenta evidenti limiti. Le chiavi sono facili da smarrire, possono essere copiate o dimenticate. Proprio come accade con i codici numerici. In risposta a tali problematiche sempre più sentite, EZVIZ presenta HP7 Pro. Si tratta di un videocitofono che unisce innovazione tecnologica e funzionalità smart. Il centro del progetto è l’integrazione di diverse modalità di accesso. L’utente può scegliere tra riconoscimento facciale, badge RFID, codice numerico, app per smartphone e, novità assoluta, la scansione delle vene del palmo della mano. Quest’ultimo sistema, inedito per un videocitofono, rappresenta un salto qualitativo nella sicurezza biometrica.

EZVIZ presenta una nuova modalità di accesso sul suo videocitofono

I modelli venosi del palmo sono unici e inimitabili. Ciò rende il nuovo metodo uno dei più sicuri attualmente disponibili. L’affidabilità della tecnologia è garantita anche dalla presenza di un chip AI e di una CPU dual-core. Elementi che assicurano l’elaborazione locale dei dati, migliorando la velocità di risposta e riducendo i rischi legati alla privacy.

L’esperienza utente è arricchita da un’interfaccia visiva d’eccellenza. L’HP7 Pro è il primo videocitofono con risoluzione 4K sul mercato. La nitidezza delle immagini permette un riconoscimento chiaro dei volti, anche in condizioni di luce critiche, grazie alla tecnologia WDR. La visione notturna a colori, invece, garantisce sicurezza anche nelle ore più buie.

Ma l’HP7 Pro non si limita al controllo degli accessi. Al suo interno, un display touch da 8 pollici offre un vero pannello di gestione della casa intelligente. Attraverso tale hub centrale è possibile controllare lo storico degli accessi, rispondere alle chiamate del citofono e gestire tutti i dispositivi EZVIZ collegati. Creando un ecosistema integrato e semplice da usare. Al momento, l’HP7 Pro non ha ancora una data ufficiale di lancio sul mercato. Ma è ipotizzabile che possa essere disponibile a breve.