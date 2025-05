Ezviz RS20 Max: la pulizia smart diventa davvero autonoma

Se stai pensando che ormai i robot aspirapolvere si somigliano un po’ tutti, forse non hai ancora sentito parlare dell’Ezviz RS20 Max. Questo non è solo un altro aggeggio che gira per casa a raccattare polvere: è più simile a un piccolo alleato domestico, intelligente e sorprendentemente autonomo, capace di capire da solo cosa fare, quando farlo e soprattutto come farlo.

Ezviz alza l’asticella con un robot che fa tutto da solo

Appena lo accendi, si comporta come se avesse già fatto questo lavoro da anni. Mappa la casa, studia ogni angolo, riconosce ostacoli (ne distingue fino a 108!) e adatta il suo percorso in base a quello che trova davanti. Ha un’autonomia che può coprire superfici fino a 300 metri quadrati con un solo ciclo di pulizia, quindi anche chi vive su più piani o ha stanze ampie può finalmente dimenticarsi di doverlo spostare manualmente da una parte all’altra.

La cosa bella è che non solo aspira con una forza di ben 13.000 Pa (che tradotto significa “anche i tappeti tremano”), ma lava pure, e lo fa in modo deciso ma delicato: i due panni rotanti esercitano una pressione costante, arrivano negli angoli, si sollevano quando incontrano i tappeti… e sì, quando serve tornano alla base per farsi togliere i panni da soli. Genio.

E poi c’è la base, il vero cervello operativo. Qui succede tutto: i panni si lavano da soli con acqua calda, si asciugano, si igienizzano, il robot si ricarica, si svuota, si rifornisce. Tu, in tutto questo? Puoi guardarlo dalla tua app mentre fa il lavoro per te. Puoi programmarlo, controllarlo anche quando sei fuori casa, o parlare con lui usando Alexa, Google Assistant o Siri.

E se stai pensando: “Ok, ma tutta questa tecnologia sarà un po’ invadente?”, sappi che è tutto cifrato e certificato, anche la telecamera (che puoi usare per sorvegliare casa o vedere cosa combinano i gatti mentre non ci sei).

È già disponibile in Italia, con un prezzo di listino di 1.099 euro, ma lo trovi in promo a 949 euro da Comet. Non è economico, certo. Ma quando un robot ti lava casa meglio di te, forse è il caso di iniziare a fargli spazio.