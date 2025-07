The Legend of Zelda: svelati gli attori per il film

Sono in arrivo novità interessanti per la trasposizione cinematografica di The Legend of Zelda. In una recente dichiarazione, Nintendo ha reso pubblici i nomi degli attori protagonisti del live-action. L’uscita della pellicola è prevista per il 7 maggio 2027 e, dopo mesi di speculazioni, ora sappiamo chi darà volto a due tra i personaggi più amati: Zelda e Link. Nel dettaglio, Bo Bragason, attrice britannica emergente già apprezzata in Renegade Nell e The Radleys, interpreterà Zelda. A calarsi nei panni dell’eroe silenzioso sarà invece Benjamin Evan Ainsworth, conosciuto al pubblico per i suoi ruoli intensi in serie come The Haunting of Bly Manor e film come Pinocchio di Robert Zemeckis.

Nuove informazioni sul live-action di The Legend of Zelda

L’annuncio è arrivato tramite Nintendo Today, la piattaforma ufficiale di aggiornamenti della compagnia. Nello stesso periodo, l’azienda ha rivelato anche l’arrivo di uno spin-off di Splatoon per la futura Switch 2. Segnale evidente di quanto il colosso giapponese stia puntando su un’espansione globale del suo ecosistema di intrattenimento. Shigeru Miyamoto, storico ideatore di Zelda e supervisore del film, ha confermato il casting sui social. Inoltre, ha dichiarato la propria impazienza nel vedere i due attori nei rispettivi ruoli sul grande schermo.

Dietro la regia del progetto si troverà Wes Ball, noto per il recente Il Regno del Pianeta delle Scimmie. Anche se la trama del film non è ancora stata svelata, è chiaro che Nintendo mira a replicare, se non superare, il successo di Super Mario Bros. Il Film. Eppure, Zelda rappresenta una sfida diversa. Non solo per l’approccio live-action, che richiede una resa credibile di un mondo fantastico e mitologico. Ma anche per la profondità narrativa che la saga porta con sé. Riportare la magia di Hyrule al cinema sarà un compito delicato. Ma sembra proprio che la passione dei fan e l’impegno di Nintendo potrebbero fare la differenza nel risultato finale.