Tassa digitale per le Big Tech bocciata, le nuove proposte dell’UE

Dopo anni di discussioni e proposte, la Commissione Europea ha deciso ufficialmente di ritirare la proposta di tassazione digitale diretta alle Big Tech. La cosiddetta “digital tax“, pensata per colpire i ricavi generati dalle grandi piattaforme digitali nel mercato europeo, non ci sarà. La scelta è stata presa in un contesto politico ed economico complesso, segnato da equilibri diplomatici delicati e dalla necessità di riformulare il bilancio per i prossimi anni.

Al posto della tassa digitale, l’UE ha annunciato l’intenzione di introdurre nuove forme di imposizione fiscale più generiche, ma in grado di garantire il giusto sostegno per i programmi europei. Si parla di un prelievo sulle grandi imprese con alti fatturati, una tassa sui rifiuti elettronici per promuovere la sostenibilità, e di un’imposta sul tabacco. Il dietrofront sulla digital tax rappresenta la volontà dell’Unione di adottare strumenti fiscali meno mirati, capaci di coinvolgere l’intero tessuto economico europeo senza innescare tensioni commerciali, in particolare con gli Stati Uniti. Colpire esclusivamente le aziende digitali avrebbe potuto generare ritorsioni economiche e raffreddare i rapporti con i partner internazionali.

Digital tax: l’UE boccia l’idea della tassa digitale per le Big Tech ma propone altre tassazioni

Per le grandi aziende tecnologiche la decisione elimina una potenziale perdita, salvaguardando la loro presenza in Europa senza incorrere in vincoli fiscali diretti. Allo stesso tempo, le nuove imposte studiate dalla Commissione permetteranno di compensare in parte la perdita prevista dalla mancata digital tax, pur distribuendo la pressione fiscale in modo più equilibrato.

I cittadini e le imprese europee potranno osservare effetti indiretti nel medio periodo. Le startup e le PMI digitali evitano il rischio di una tassazione estesa che avrebbe potuto rallentare la crescita e l’innovazione. I consumatori, invece, non vedranno ricadute immediate sui servizi digitali, almeno per ora. L’orientamento della Commissione dimostra una volontà di trovare equilibrio tra competitività, sostenibilità fiscale e coesione economica. In futuro, l’Unione continuerà a esplorare altre soluzioni per rafforzare l’autonomia finanziaria, ma con strumenti meno divisivi e più pragmatici.