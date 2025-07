Dal cuore all’osso: la medicina che legge i dati dentro il corpo

Mettiamola così: un giorno potremmo sapere cosa sta succedendo dentro al nostro corpo senza nemmeno dover chiedere al medico. Niente prelievi, niente attese, niente “torni la prossima settimana per i risultati”. Basterà ascoltare quello che le nostre protesi intelligenti – o meglio, i piccoli sensori nascosti dentro di esse – avranno da dirci. Sì, perché l’idea non è più fantascienza: è già in fase di test in Italia, e sta prendendo forma in modo molto concreto.

Monitoraggio medico continuo grazie a sensori integrati nel corpo

A raccontarlo è Gaetano Marrocco, professore all’università di Tor Vergata, che insieme al suo team sta lavorando a una vera e propria rivoluzione silenziosa. Prendete un semplice impianto ortopedico, uno di quelli usati per le fratture: oggi può diventare un termometro intelligente. Se qualcosa va storto – come un’infezione che inizia a svilupparsi – quel sensore lo capta in tempo reale, ben prima che il paziente inizi a sentirsi male. E la cosa più affascinante? Non ha nemmeno bisogno di batterie. Si nutre di energia captata dall’esterno e resta lì, dentro il corpo, a monitorare senza farsi notare.

E non si parla solo di ossa. Le nuove valvole cardiache in sperimentazione sono in grado di inviare dati direttamente dal cuore, con una precisione che – parole loro – è “la più alta possibile”, perché misura proprio nel punto in cui il fenomeno accade. Non più stime o deduzioni, ma dati reali, dal cuore stesso.

Questa continua raccolta di informazioni potrebbe cambiare tutto: non solo cura, ma prevenzione vera. Non più reagire quando qualcosa non va, ma agire prima ancora che succeda. Perché ognuno di noi ha dei parametri di normalità diversi, e se impariamo a conoscerli con esattezza, ogni piccola variazione potrà diventare un campanello d’allarme utile, non una preoccupazione inutile.

Certo, ci sono delle condizioni da rispettare: sicurezza, protezione dei dati, rispetto della privacy. Ma se tutto viene fatto bene, potremmo davvero entrare in una nuova era della medicina. Un’era in cui è il nostro stesso corpo a parlarci. Bisognerà solo imparare ad ascoltarlo.