iPhone 17 Air

Apple potrebbe abbandonare il titanio per l’iPhone 17 Air, uno dei modelli attesi nel 2025, secondo indiscrezioni provenienti dalla supply chain. Il cambiamento segnerebbe una svolta rispetto all’approccio seguito nelle versioni Pro e Pro Max di iPhone 15 e 16, che hanno adottato questo materiale per migliorare resistenza e leggerezza.

Materiali alternativi per ridurre i costi

L’iPhone 17 Air, che dovrebbe posizionarsi come una variante più sottile e leggera della linea, potrebbe adottare una lega di alluminio o un’altra soluzione meno costosa. Secondo le prime informazioni, Apple starebbe testando telai in materiali più facili da lavorare, con l’obiettivo di mantenere il design compatto senza aumentare i costi di produzione.

Il titanio, pur garantendo maggiore robustezza, ha un impatto rilevante sulla catena di approvvigionamento e sulla complessità della lavorazione. In particolare, le fasi di finitura e colorazione richiedono più passaggi industriali, aumentando i tempi di produzione e la percentuale di scarto.

Secondo le anticipazioni, Apple non sarebbe disposta a sacrificare lo spessore ridotto del nuovo modello per mantenere la scocca in titanio. La priorità progettuale del team sarebbe quindi focalizzata su leggerezza e maneggevolezza, anche a costo di rinunciare a un materiale più resistente.

Il nome stesso, iPhone 17 Air, richiama l’approccio già visto con la linea MacBook Air: dispositivi sottili, curati nel design e con materiali ottimizzati per peso e prestazioni termiche, ma non necessariamente i più pregiati dell’intera gamma.

La scelta di non usare il titanio potrebbe apparire come un passo indietro tecnologico, ma in realtà potrebbe riflettere una diversificazione mirata dell’offerta. Apple potrebbe così mantenere il titanio per i modelli Pro, differenziandoli ulteriormente rispetto alle versioni standard e Air, che punterebbero su altre caratteristiche come dimensioni contenute e design minimalista.

In questa prospettiva, l’eventuale telaio in alluminio o materiali compositi sarebbe una scelta strategica, volta a mantenere il prezzo in una fascia competitiva, garantendo comunque un’esperienza d’uso premium attraverso peso ridotto e dimensioni compatte.

L’iPhone 17 Air dovrebbe presentare un display da 6,6 pollici in formato sottile, cornici ultra-ridotte e un nuovo layout della fotocamera, più discreto e allineato alla scocca. Le specifiche tecniche non sono ancora definitive, ma si ipotizza la presenza del chip A19, fotocamera principale rinnovata e batteria ottimizzata per il nuovo formato.

Resta ancora incerta l’adozione del Face ID sotto il display, che potrebbe esordire solo sui modelli Pro. L’Air manterrebbe invece un punch-hole o notch ridotto, concentrandosi su un design pulito e funzionale.