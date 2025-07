iPhone 17 Air

Dalle più recenti indiscrezioni emergono nuovi dettagli sul design e le specifiche dell’iPhone 17 Air, che dovrebbe rappresentare il modello più leggero e sottile dell’intera gamma 2025. Secondo le anticipazioni, Apple sarebbe pronta a rinnovare l’estetica e le scelte tecniche della linea, a partire da una fotocamera posteriore singola e una nuova selezione di colori. Il dispositivo andrebbe così a completare la nuova lineup composta anche da iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max.

Fotocamera singola posteriore, niente doppia lente

Una delle principali novità attese per iPhone 17 Air riguarda la presenza di una fotocamera posteriore con singolo obiettivo. Questa scelta segnerebbe una differenziazione marcata rispetto agli altri modelli della gamma, che manterranno sistemi a doppia o tripla fotocamera. Il sensore singolo rappresenterebbe una soluzione di compromesso per contenere peso e spessore, puntando comunque su qualità d’immagine elevata grazie a miglioramenti computazionali.

Il design della fotocamera sarà probabilmente simile a quello già visto su iPhone XR, con l’obiettivo centrale all’interno di un’isola fotocamera minimal, a filo con la scocca. La scelta potrebbe anche avere implicazioni estetiche importanti per un modello che punterebbe sulla pulizia delle linee e sulla leggerezza.

L’iPhone 17 Air dovrebbe introdurre una nuova gamma cromatica, caratterizzata da una finitura opaca, in contrasto con il vetro lucido dei modelli attuali. In particolare, si segnala l’arrivo di un’inedita tonalità di blu come variante principale per il lancio, in linea con la volontà di Apple di proporre una palette più elegante e sobria per questo modello.

Oltre al blu, si ipotizzano anche colorazioni più chiare, forse un rosa tenue e un argento satinato, pensati per rafforzare l’identità visiva di un prodotto rivolto a un pubblico giovane e attento al design.

Il nuovo iPhone 17 Air manterrebbe un display da 6,1 pollici, come la versione base della linea, ma con cornici ridotte e un pannello OLED di nuova generazione, più efficiente e luminoso. Il punto di forza sarà però il design del dispositivo: Apple mira infatti a realizzare l’iPhone più sottile di sempre, superando il precedente record del vecchio iPhone 6.

Secondo i dati trapelati, il telaio sarà realizzato in alluminio serie 7, più leggero del titanio, ma comunque resistente. La riduzione dello spessore dovrebbe incidere anche sul peso finale, facendo dell’iPhone 17 Air il modello più leggero della lineup.