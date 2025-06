Google Home

Con la versione 3.33, Google Home migliora la velocità generale dell’interfaccia e introduce ottimizzazioni nel caricamento dei video, che ora avviene in modo più fluido, soprattutto per le videocamere collegate tramite rete Wi-Fi domestica. L’aggiornamento non stravolge l’interfaccia, ma ne raffina il comportamento, rendendolo più reattivo e stabile.

Accessi di casa: ora condivisione e notifiche più chiare

Una delle novità principali riguarda la sezione dedicata agli accessi domestici, come serrature smart o sistemi di apertura connessi. L’app fornisce ora notifiche più dettagliate sui dispositivi che controllano l’ingresso, segnalando chi ha aperto o chiuso una porta e in quale momento. Inoltre, è possibile gestire con maggiore precisione i permessi di accesso, assegnando ruoli diversi agli utenti collegati all’account.

La funzione è pensata per offrire maggiore trasparenza e controllo, soprattutto nelle abitazioni condivise o nelle case in affitto breve, dove più persone interagiscono con i dispositivi connessi.

Google ha ottimizzato il caricamento dei flussi video provenienti dalle videocamere smart integrate nell’ecosistema. Le immagini vengono ora visualizzate con minori latenze, migliorando l’esperienza in tempo reale. Le modifiche riguardano soprattutto la gestione dei buffer e della risoluzione, con adattamenti dinamici in base alla qualità della connessione.

Questo aggiornamento è particolarmente utile per chi utilizza Google Home come centro di monitoraggio domestico, tramite dispositivi come Nest Cam o altri modelli compatibili. La visione degli eventi live risulta ora più stabile anche in presenza di più dispositivi in rete.

La versione 3.33 include anche ritocchi all’interfaccia utente, con una riorganizzazione parziale di alcune sezioni e pulsanti più visibili nelle schede dei dispositivi. L’obiettivo è semplificare le operazioni più frequenti, come attivare o disattivare un dispositivo, consultare lo storico delle attività o accedere alle impostazioni rapide. Inoltre, sono stati risolti alcuni bug minori che causavano crash occasionali o blocchi durante l’accesso a determinate categorie di dispositivi.

Con questo aggiornamento, Google conferma la volontà di rendere Google Home il centro nevralgico della smart home, offrendo un’interfaccia unica per la gestione di luci, termostati, videocamere, speaker e sistemi di accesso. Il miglioramento continuo delle performance e l’aggiunta di nuove funzioni riflettono una strategia orientata alla semplificazione e al controllo centralizzato, senza rinunciare alla sicurezza e alla personalizzazione. L’app continua a evolversi anche in vista dell’integrazione con il nuovo standard Matter, che permetterà una compatibilità più ampia tra dispositivi di produttori diversi.