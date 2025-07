Mercedes GLC elettrico: a testare la nuova auto è il CEO dell’azienda

Molto presto assisteremo al debutto di una nuova vettura all’interno di casa Mercedes, sembra infatti che presso il Mercedes-Benz Technology Centre (MTC) di Sindelfingen, in Germania, il CEO Ola Kallenius stia testanto La nuova Mercedes GLC con tecnologia EQ.

Effettivamente non è la prima volta che assistiamo a dimostrazioni di questo tipo, dal momento che già in passato il CEO della società ha testato vetture che hanno poi lasciato il segno su terreni e piste decisamente mozzafiato come quelle presenti in Svezia in Austria, questa volta è il turno della Mercedes GLC che introduce interessanti novità e nuove tecnologie che puntano a rendere la vettura un altro prodotto indimenticabile.

Importanti novità

La vettura in questione punta a stabilire nuovi standard per quanto riguarda la guida in comfort, non a caso è presente la nuova tecnologia delle sospensioni pneumatiche derivata dalla Classe S, Quest’ultima consente di assorbire molto meglio le irregolarità del manto stradale, permettendo una guida fluida e con una sensazione di stabilità mai vista prima, come se non bastasse, è anche presente il pacchetto Agility & Comfort e incluse anche sospensioni Airmatic unite alle ruote posteriori sterzanti, che offrono fino a 4,5 gradi di angolo di sterzata in ogni direzione.

Un altro elemento distintivo su cui punta fortemente la vettura per garantire un comfort di guida senza precedenti e lo spazio, la vettura infatti risulta incredibilmente spaziosa offrendo ampi spazi per le gambe e per la testa sia per i passeggeri anteriori che posteriori, come se non bastasse anche per chi ha necessità di ampio spazio di carico, il bagagliaio posteriore offre un volume di 570 l estendibile fino a 1740 l abbattendo i sedili posteriori.

Per quanto riguarda invece la parte legata alla motorizzazione, questa vettura inaugura per la prima volta la tecnologia a 800V, consentendo di fatto di ricaricare in dieci minuti circa 260 km di autonomia: la ricarica rapida in corrente continua con il GLC 400 4MATIC è attivabile a una potenza superiore a 320 kW.