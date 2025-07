Aspirapolvere senza fili con 217 euro di sconto: -70% solo oggi su AliExpress

Gli utenti possono finalmente approfittare di uno sconto davvero più unico che raro, la promozione di questi giorni va a toccare l’aspirapolvere senza fili a marchio iLife, che sicuramente tanti vorrebbero poter aggiungere al carrello, proprio per la spesa finale che si arriva a sostenere: soli 92,95 euro su AliExpress.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo presenta una potenza di aspirazione di circa 90W, un quantitativo non propriamente elevato, questo è doveroso ammetterlo e sottolinearlo, sebbene sia più che sufficiente per l’aspirazione nella maggior parte degli ambienti. Il design ricorda molto i dispositivi di casa Tineco, uno chassis realizzato quasi interamente in plastica, di colorazione bianca con inserti neri, e piccoli richiami all’arancione. Il prodotto nasce per aspirare fino a 5500Pa, ma integra anche la funzione di lavaggio intelligente, così da facilitarne l’utilizzo praticamente per la pulizia di qualsiasi superficie, a prescindere dalla sua condizione.

Il serbatoio dell’acqua è sufficientemente grande per l’utilizzo prolungato, sul manico si possono trovare una serie di pulsanti fisici da utilizzare per il controllo del terminale, e per la regolazione delle principali operazioni di pulizia (da non trascurare la funzione di auto-lavaggio), con la quale la aspirapolvere lava completamente tutte le proprie spazzole, evitando cattivi odori o la proliferazione di batteri.

AliExpress regala una sorpresa incredibile: l’aspirapolvere costa pochissimo

A differenza di quanto si potrebbe effettivamente pensare, accedere a tutta questa qualità e varietà di funzionalità non richiede un esborso particolarmente elevato: la spesa finale che l’utente si ritrova a dover sostenere per l’acquisto corrisponde a soli 92,95 euro, con un risparmio del 70% a partire dai 310,66 euro previsti in origine di listino. Effettuate l’ordine premendo questo link.

La presenza del doppio serbatoio dell’acqua rappresenta sicuramente un plus da non sottovalutare, per il semplice fatto che estende al massimo l’usabilità quotidiana, ma anche la sua estrema versatilità, e capacità di soddisfare le richieste degli utenti.