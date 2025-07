WhatsApp su iOS ora offre assistenza diretta e risposte con AI

WhatsApp ha avviato la distribuzione di una novità importante all’interno della sua versione beta per iOS, in particolare nella release 25.20.10.74. Si tratta di una semplificazione del sistema di assistenza, pensata per rendere più veloce il contatto con il team ufficiale. Alcuni utenti selezionati possono ora avviare una conversazione diretta con il supporto, senza dover prima compilare un messaggio o allegare file.

L’accesso avviene tramite il classico percorso nelle impostazioni dell’app: da lì, è sufficiente entrare nella sezione “Aiuto”, poi “Centro assistenza” e infine toccare “Serve ancora aiuto? Contattaci”. Alla prima apertura compare una schermata esplicativa, mentre nelle interazioni successive si viene portati subito nella chat. È proprio in questo modo che si possono fugare tutte le lamentele degli utenti che hanno sempre parlato di grandi difficoltà nel poter contattare il supporto di WhatsApp, il quale ora diventa molto più semplicemente raggiungibile rispetto al passato.

Risposte automatiche con l’intelligenza artificiale di Meta

La conversazione si svolge in un ambiente riconoscibile grazie alla presenza del badge di verifica, che certifica l’autenticità dell’account di supporto. Questo dettaglio non è secondario: contribuisce a evitare il rischio di comunicazioni con profili falsi e rafforza la fiducia nella piattaforma.

All’interno della chat, WhatsApp ha iniziato a integrare un sistema di risposte automatiche generate da AI, sviluppato da Meta per gestire le domande più frequenti. Questo primo livello di assistenza è attivo anche al di fuori degli orari in cui gli operatori sono disponibili, e consente di ottenere chiarimenti immediati su dubbi comuni. In caso di risposte non esaustive, resta sempre la possibilità di chiedere il supporto di un addetto umano.

La novità è ancora in fase di test e riguarda un gruppo ristretto di beta tester. Il rilascio completo è previsto in modo graduale nelle prossime settimane, con l’obiettivo di alleggerire i tempi d’attesa e rendere più efficiente il servizio.