Whatsapp non è più sicuro: una serie di utenti derubati con un messaggio

L’applicazione più utilizzata da tutti gli utenti in tutto il mondo senza ombra di dubbio ormai è WhatsApp, ogni utente con uno smartphone infatti almeno una volta al giorno utilizza la nota piattaforma di messaggistica per restare in contatto con tutti i propri effetti, WhatsApp infatti nel corso degli anni a racimolato una platea di utenti davvero senza confini grazie alle proprie funzionalità sempre al basso coi tempi e in grado di offrire un’esperienza d’uso davvero senza precedenti, tutto ciò ha però attirato l’attenzione anche agli utenti poco raccomandabili come i truffatori I quali sono stati attratti ovviamente da questa enorme mole di utenti, poiché rappresenta la chiave di accesso a molte più potenziali vittime rispetto ai mezzi di comunicazione convenzionali.

Di conseguenza, ormai da diverso tempo le truffe online sono sbarcate su WhatsApp e stanno colpendo tantissimi utenti indiscriminatamente con l’obiettivo di ingannarli e derubarli, i metodi cambiano nel corso del tempo, ma il risultato rimane sempre lo stesso, gli utenti vengono derubati con l’inganno tramite truffe basate su strategie di ingegneria sociale, il fenomeno purtroppo è arrivato anche qui in Italia e stammi mettendo davvero tante vittime, scopriamo insieme come funziona l’ultima Truffa su WhatsApp che sta colpendo tutti quanti.

Si spacciano a nome di YouTube

La nuova truffa che sta arrivando nelle caselle WhatsApp degli utenti e esordisce con un messaggio che i truffatori inviano spacciandosi come dei collaboratori ufficiali di YouTube, all’interno del messaggio propongono la vittima Pace e rapidi guadagni proponendole di compiere compiti davvero molto semplici come mettere like a un video, in cambio i truffatori invieranno realmente dei bonifici di qualche decina di euro per conquistare la fiducia del malcapitato, una volta fatto però proporranno alla vittima di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di moltiplicare i suoi soldi, una volta fatto il bonifico però come potete intuire da soli i soldi spariranno nel nulla insieme ai truffatori che hanno proposto tutta la procedura, di conseguenza, se anche voi doveste ricevere questo tipo di offerta, non esitate a bloccare tutto senza rispondere.