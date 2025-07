Samsung prepara l’arrivo di One UI 8 su Fold4 e Flip4

Mentre l’attenzione è puntata sulla nuova generazione di dispositivi pieghevoli, Samsung dimostra di non dimenticare chi ha scelto i modelli precedenti. In questi giorni, infatti, l’azienda ha avviato i primi test interni di One UI 8 su GalaxyZ Fold4 e GalaxyZFlip4. Ovvero i due smartphone lanciati nel 2022 che ancora oggi risultano essere molto apprezzati. Il nuovo aggiornamento, basato su Android 16, è stato caricato sui server di Samsung, primo segnale concreto di un futuro rilascio.

Samsung punta su aggiornamenti e longevità software

Questo passo rappresenta un ulteriore esempio della politica software dell’azienda, che negli ultimi anni si è distinta per l’attenzione al supporto prolungato dei suoi dispositivi. Chi sceglie Samsung non investe solo in hardware all’avanguardia o in un design curato, ma anche in un ecosistema software in continua evoluzione. La nuova versione di One UI promette di migliorare l’esperienza d’uso. Essa infatti si propone di rendere i pieghevoli ancora più versatili e funzionali.

L’interfaccia è stata presentata ufficialmente durante l’evento di lancio della serie GalaxyZ Fold7 e Z Flip7. Ad ogni modo, prima che OneUI 8 arrivi sugli smartphone del 2022, servirà ancora un po’ di pazienza. I tempi tecnici non saranno brevi, in quanto il processo di test richiede settimane di lavoro, seguiti da ulteriori verifiche e ottimizzazioni prima del rilascio pubblico.

La scelta di coinvolgere Fold4 e Flip4 nei test di One UI 8 conferma la volontà di Samsung di offrire continuità e affidabilità a lungo termine. Non si tratta solo di mantenere le promesse fatte agli utenti. Quanto rafforzare un’identità aziendale che punta sulla qualità del software, oltre che sull’innovazione hardware. Nei prossimi mesi, la nuova interfaccia arriverà anche su altri modelli, a partire dai futuri Galaxy S25. Intanto, Samsung lavora dietro le quinte per controllare ogni dettaglio. Insomma, l’obiettivo è quello di garantire ai propri clienti un’esperienza d’uso sempre aggiornata e in linea con le evoluzioni del sistema operativo Android.