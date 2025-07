Subaru accelera sull’elettrico: in arrivo tre nuovi modelli in Europa

Subaru ha annunciato una svolta decisiva verso la mobilità sostenibile. Tre nuovi modelli 100% elettrici, Solterra, Uncharted ed E-Outback, si apprestano a debuttare in Europa, segnando un nuovo capitolo nella storia del marchio. I veicoli saranno disponibili tra il primo e il secondo semestre del 2026 e offriranno un’alternativa a zero emissioni accanto alla serie dotata di motore BOXER a combustione interna.

Subaru: modelli unici per nuove esigenze di guida

Basati sulla nuova piattaforma e-Subaru Global Platform, i tre BEV rappresentano una sintesi tra tradizione e innovazione. Le novità più rilevanti includono batterie potenziate, maggiore autonomia, ricarica veloce e nuove soluzioni per la trazione integrale.

Il sistema S-AWD, rivisitato in chiave elettrica, garantisce tenuta ottimale anche su fondi scivolosi, adattandosi alle esigenze di chi affronta neve, ghiaccio o percorsi off-road. Due versioni a trazione anteriore sono pensate per chi cerca efficienza e minor consumo. Tutto ciò però senza rinunciare alla sicurezza e alla stabilità tipiche del marchio. Tra i protagonisti della nuova serie, la Solterra torna profondamente rinnovata dopo tre anni dal suo esordio come primo SUV elettrico della casa. Oggi offre 338CV di potenza, accelera da 0 a 100km/h in 5,1 secondi e supera i 500km di autonomia. Il design è più raffinato, gli interni ospitano un display da 14” e l’interfaccia è pensata per massimizzare il comfort.

A fianco della Solterra, Subaru presenta anche la nuova Uncharted, SUV compatto elettrico ideato per chi ama viaggiare con spirito d’avventura. Disponibile in tre versioni, da quella con doppio motore e trazione integrale a quella più economica a trazione anteriore, offre fino a 585km di autonomia e una ricarica rapida in condizioni estreme. Chiude la triade la E-Outback, reinterpretazione elettrica di un modello iconico del marchio. Con 375CV di potenza, oltre 450km di autonomia e un bagagliaio capiente, promette performance elevate e massima versatilità. Costruita per l’avventura, combina la storica trazione Symmetrical AWD a un’evoluzione tecnologica che guarda alla sicurezza, con sistemi come Emergency Driving Stop e assistenza alla guida avanzata. Insomma, con questa nuova proposta, Subaru dimostra di saper innovare senza tradire la sua identità. Il futuro dell’automobile, per la Casa delle Pleiadi, è già iniziato.