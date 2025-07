Stranger Things 5, pubblicato il trailer della stagione finale

La storia di Stranger Things si appresta a raggiungere la sua epica conclusione nella quinta e ultima stagione. La narrazione sarà ambientata nel 1987, all’interno di una Hawkins che ormai convive con i portali che la connettono al Sottosopra.

Considerando che la città è costantemente minacciata da Demogorgoni, Democani e tantissime altre creature mostruose, l’esercito sembra aver messo sotto quarantena Hawkins. In questa stagione finale di Stranger Things, Undici e di tutti i suoi amici dovranno trovare il modo di distruggere Vecna definitivamente per liberare la città e respingere le forze ultradimensionali.

La squadra si riunirà al gran completo per affrontare questa nuova minaccia ma la sfida non sarà affatto facile. Infatti, Vecna è svanito nel nulla e si sono perse completamente le sue tracce, rendendo la sfida finale ancora più complicata.

Undici e i suoi amici si preparano alla sfida finale con Vecna nel primo trailer della quinta e ultima stagione di Stranger Things

Il trailer mostra in azione tutti i protagonisti, da Undici a Mike, senza dimenticare Will, Dustin, Lucas, Max e tutti gli altri. Ciascuno è impegnato a combattere il Sottosopra secondo le proprie abilità e capacità, proprio come fatto nelle stagioni precedenti.

Inoltre, Netflix non ha voluto svelare tutte le proprie carte, considerando che l’uscita prevista è ancora lontana. Il primo trailer di Stranger Things ci permette di avere un primissimo assaggio di quello che ci aspetta a partire dal 27 novembre, giorno di uscita del Volume 1. A distanza di un mese, il 26 dicembre, Netflix ha programmato l’uscita del Volume 2 mentre per guardare il Gran Finale bisognerà attendere il primo gennaio 2026. In questi tre atti verrà conclusa la storia di Undici e dei suoi amici impegnati a difendere Hawkins dalle forze del Sottosopra.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente verranno rilasciati nel corso delle prossime settimane. I circa quattro mesi che ci separano dall’uscita del Volume 1 saranno riempiti con nuovi trailer, interviste ai protagonisti e forse anche qualche dietro le quinte per calamitare l’attenzione degli utenti.