Stranger Things 5: ecco quando arriveranno gli episodi su Netflix, le date

Gli utenti Netflix non aspettano altro che la quinta stagione di Stranger Things, appena annunciata ufficialmente da Netflix. Ci saranno tre momenti chiave durante i quali l’ultima stagione verrà rilasciata durante questo 2025, tutto in perfetta coincidenza con alcuni eventi del calendario USA.

Si parte il 26 novembre con i primi quattro episodi, data che coincide con la settimana del Ringraziamento. Seguiranno altri tre episodi il giorno di Natale, ossia il 25 dicembre. Infine, il gran finale andrà in onda il 31 dicembre, chiudendo la storia proprio in concomitanza con la notte di Capodanno.

Un evento strategico per Netflix e il cast torna al completo

Difficile pensare che si tratti di semplici coincidenze. L’obiettivo di Netflix è quello di portare la visibilità della celebre serie ai massimi livelli, utilizzando dunque questa strategia di rilascio che, in piena coincidenza con il calendario americano, avrà un significato simbolico e narrativo molto profondo.

L’attesa per questa stagione è notevole, anche per via del lungo intervallo dalla precedente: sono passati tre anni dalla quarta stagione. Non si è trattato, però, di una produzione travagliata, ma di una lavorazione ambiziosa e complessa. Gli attori, ormai cresciuti, hanno reso necessario l’uso di tecniche digitali per mantenere una continuità visiva con il passato. Un esempio emblematico è Millie Bobby Brown, che nel frattempo si è sposata nella vita reale.

Il cast originale tornerà al completo: da Winona Ryder a Finn Wolfhard, passando per Sadie Sink, Joe Keery, David Harbour e tanti altri. Tra le new entry, si segnala la presenza di Linda Hamilton, celebre per il ruolo di Sarah Connor nella saga di Terminator.

La stagione conclusiva sarà composta da otto episodi, ciascuno dei quali è stato concepito con una produzione simile a quella di un film cinematografico, come confermato dagli stessi fratelli Duffer. Non resta dunque che aspettare, il momento si sta avvicinando.