Codice della Strada: si può guidare con ciabatte o scalzi?

Guidare in estate può diventare una vera prova di resistenza, tra il sole che batte e l’aria rovente nell’abitacolo. Chi non ha mai pensato di indossare ciabatte, sandali o addirittura di restare scalzo per un po’ di sollievo? Eppure, dietro questa scelta apparentemente innocua, si nasconde una domanda che va posta: il Codice della Strada cosa dice davvero? Secondo le norme italiane, non esiste una legge esplicita che vieti di guidare con calzature poco adatte o senza scarpe. Alcuni articoli però fissano regole generali che possono cambiare in qualche modo questo quadro. Il tutto è nei “dettagli”.

Il comma 2 dell’articolo 141 è piuttosto diretto: il conducente deve avere sempre il pieno controllo del veicolo, pronto a fermarsi tempestivamente davanti a qualunque ostacolo prevedibile. Già questo dettaglio lascia intuire come guidare con ciabatte o infradito possa essere considerato inopportuno. A complicare ulteriormente la questione interviene l’articolo 169, comma 1. Si legge che chi è alla guida deve godere della massima libertà di movimento per eseguire le manovre. E se una ciabatta si incastrasse tra acceleratore e freno?

Il confine sottile tra legge e buon senso: guidare con le scarpe giuste

Gli agenti delle forze dell’ordine, durante un controllo, difficilmente sollevano obiezioni sulle ciabatte alla guida, questo è noto. Le interpretazioni più rigide dei regolamenti fanno tuttavia riflettere parecchio. Non è la regola in sé ad essere importante, la sua esistenza o inesistenza, ma il concetto di sicurezza. Nessuno può sapere quando un gesto abituale si trasformerà in un imprevisto pericoloso. La libertà concessa dal Codice viene così bilanciata da un concetto più sottile: la responsabilità personale. Se dovesse verificarsi un incidente, quel dettaglio apparentemente insignificante potrebbe assumere un peso ben diverso. Chiunque abbia provato a frenare di colpo sa quanto serva una presa sicura sul pedale e guidare con le infradito che scivolano, con le ciabatte che sfuggono e con il piede nudo non è una buona scelta. Gli esperti suggeriscono sempre di usare calzature adatte per mettersi al volante, sia su auto che su moto. Non si tratta solo di rispetto delle norme, ma di una forma di prudenza che può fare la differenza tra sicurezza e pericolo.