Expert: vi porta oltre il futuro con questa super PROMO

Avete mai desiderato un dispositivo che si adatta a voi? Volete qualcosa che sia unico, speciale e che pochi hanno? Samsung continua a innovare ed Expert è con voi in questo percorso, alla ricerca continua del top per regalarvi il meglio. I pieghevoli non sono più solo una moda, rappresentano un’evoluzione, un passo in avanti per chi vuole schermi grandi e portabilità insieme. La cosa fantastica è infatti che entrano ovunque, soprattutto il flip. Dai su pensateci, chi non vorrebbe uno smartphone sottile e leggero, che diventa un maxi schermo in un attimo? Oggi non è più un sogno: è il presente ed Expert è qui per portarvelo. Il futuro è letteralmente piegato al vostro servizio, con design all’avanguardia, materiali resistenti e funzionalità che sorprendono.

Non vi sembra il momento perfetto per risparmiare? Seguite su Telegram Tecnofferte [entrate qui subito] e Codiciscontotech [cliccate ora], dove offerte Amazon e codici sconto super vi aspettano. Iscrivetevi e fate brillare il vostro shopping!

Capitolo 2: Galaxy Z Fold7 e Z Flip7: il progresso firmato Samsung ve lo regala Expert

Da Expert, il nuovo Galaxy Z Fold7 è disponibile nella versione 512GB al prezzo del 256GB. Lo prendete a partire da 36,90€ in 30 rate TASSO ZERO restituendo il vostro vecchio Galaxy Z Fold6. Ancora più sottile, ancora più performante, disponibile anche nelle varianti 1TB e 256GB. Il Galaxy Z Flip7 è invece ora più che mai pronto per stupirvi: 512GB al prezzo del 256GB, solo 16,90€ al mese sempre in 30 rate a TASSO ZERO restituendo il precedente Galaxy Z Flip6. Un design straordinario, fotocamera da 50 MP con tecnologia ProVisual, FlexMode e filtri AI dal display esterno. Anche questo modello lo trovate da 256GB per avere ancora più spazio e potenza! Solo Expert sa darvi tutte queste meravigliose occasioni e se volete altri dettagli vi basta andare sul sito Expert proprio qui ed avrete quel che vi serve.