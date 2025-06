macOS 26, gaming innanzitutto: arrivano nuovi titoli dopo la WWDC 2025

La WWDC 2025 ha segnato un punto di svolta per il gaming su macOS. Con la presentazione di macOS 26 Tahoe, Apple ha evidenziato un impegno sempre più concreto nel portare esperienze videoludiche di alto livello anche sui suoi computer. Ciò che rappresenta il primo tassello posizionato dal colosso americano è sicuramente una nuova applicazione chiamata Apple Games. È proprio al suo interno che ci saranno tutti i titoli disponibili per le varie piattaforme, ovvero iOS, iPadOS e macOS. Si tratterà di un vero e proprio hub che tenderà ad unificare i contenuti per tutti i dispositivi, coinvolgendo gli utenti in maniera maggiore rispetto al passato. A consolidare tutto ciò ci ha pensato anche un nuovo dominio che Apple ha registrato appositamente.

In parallelo, è stata introdotta Metal 4, la nuova versione delle librerie grafiche proprietarie. Tra le principali novità figurano MetalFX Frame Interpolation e MetalFX Denoising, strumenti che sfruttano il machine learning per migliorare le prestazioni visive. L’obiettivo è ottimizzare l’esperienza di gioco su chip Apple Silicon, rendendo i Mac sempre più competitivi anche per i titoli graficamente esigenti.

I giochi in arrivo su macOS 26 per tutti gli utenti Apple

Accanto agli annunci tecnici, Apple ha presentato anche una ricca selezione di titoli che arriveranno prossimamente su macOS 26. Alcuni sono stati mostrati in azione durante l’evento, confermando che il supporto al gaming non è più un semplice contorno.

Ecco i giochi confermati ufficialmente dal brand di Cupertino:

Crimson Desert

InZOI

Cyberpunk 2077

Cronos: The New Dawn

Architect: Land of Exile

Lies of P: Overture

HITMAN World of Assassination (anche su iOS e iPadOS)

EVE Frontier

Where Winds Meet

Sniper Elite 5

Dead Island 2

Escape From Duckov

La selezione mostra un mix di titoli AAA, giochi indipendenti e produzioni già note, dando nuova linfa al panorama videoludico su Mac. Insomma, ne vedremo delle belle sul lato gaming anche in casa Apple.