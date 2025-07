Wacom MovinkPad 11: il creative pad che rivoluziona il disegno digitale

Disegnare senza barriere diventa realtà grazie a Wacom MovinkPad 11, un creative pad all-in-one con sistema Android 14. Il dispositivo si attiva semplicemente impugnando la Wacom Pro Pen 3, priva di batteria, offrendo una sensazione di disegno autentica. Vetro antiriflesso inciso e display multitouch da 11,45 pollici assicurano visibilità e concentrazione, senza fastidiose ombre. In questo pad tutto è integrato, non serve un PC, non occorre configurare nulla. Basta infatti la penna ed il display per dare vita a idee, bozzetti o illustrazioni. Il Wacom MovinkPad 11 è pensato per chi scarabocchia tra una lezione e l’altra o per chi desidera andare oltre lo schermo di uno smartphone. La leggerezza del corpo facilita inoltre il trasporto, rendendo il dispositivo praticamente meno ingombrante e pesante di un blocco da disegno comune.

Disegnare ovunque con il nuovo Pad Wacom

A casa, a scuola, in un bar o in viaggio, Wacom MovinkPad 11 accompagna ogni momento creativo con semplicità. Il sistema è pronto in un istante grazie alla funzione Quick drawing con la quale una breve pressione della penna sullo schermo apre Wacom Canvas, l’app preinstallata perfetta per schizzi e illustrazioni leggere. Per chi cerca qualcosa in più, viene offerta anche una licenza di due anni per Clip Studio Paint DEBUT. Più di 40.000 pennelli e strumenti per fumetti, animazione e 3D arricchiscono l’esperienza, insomma il sogno di qualsiasi artista. I progetti si salvano automaticamente su Wacom Shelf cosicché non si perda neanche il disegno più improvviso. Tetsuya Kobayashi di Celsys ha sottolineato l’equilibrio tra accessibilità e strumenti professionali nel Tab Wacom e l’intenzione di creare una tela digitale pensata davvero per tutti.

Wacom MovinkPad 11 supporta anche penne di brand come Dr. Grip, LAMY e STAEDTLER, così da scegliere il design più adatto alle proprie abitudini. Per una maggiore comodità, è disponibile la custodia Wacom MovinkPad 11 Case with Stand, che protegge il dispositivo e consente di disegnare con diverse angolazioni. Koji Yano di Wacom ha ricordato come questo pad sia solo il primo passo verso una gamma completa di dispositivi pensati per chi vive di disegno. L’arrivo sul mercato? Proprio in questa estate.