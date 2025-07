Il “cestino segreto” di WhatsApp: recuperare i messaggi è possibile

Recuperare una chat cancellata per sbaglio non è più un sogno per gli utenti di WhatsApp. Le versioni più recenti dell’app includono infatti una funzione poco nota ma utilissima. Si chiama “Eliminati di recente” e consente di accedere a un cestino digitale temporaneo dove finiscono i contenuti rimossi. Quando si cancella un messaggio o una conversazione, il contenuto non sparisce subito nel nulla. Viene invece trasferito in un’area di memoria accessibile solo per un periodo limitato, ovvero 30 giorni. In questo lasso di tempo, è possibile leggere, recuperare o cancellare definitivamente ciò che si pensava perso.

Una seconda chance per le conversazioni digitali di WhatsApp

La disponibilità della funzione dipende dal sistema operativo del dispositivo. Su Android bisogna entrare nelle impostazioni tramite il menu a tre puntini in alto a destra, poi selezionare “Chat” e quindi “Eliminati di recente”. Su iPhone il percorso è simile, partendo però dal menu in basso a destra. Una volta dentro, si possono visualizzare le chat eliminate e decidere se ripristinarle. Non tutti i contenuti però possono essere salvati. Ad esempio se il messaggio è stato cancellato prima dell’introduzione di questa funzione o se sono trascorsi più di 30 giorni, il recupero non sarà più possibile.

Non esiste ancora una modalità per svuotare tutto il cestino in un solo gesto. Chi vuole eliminare definitivamente le chat, deve farlo una per una. Un consiglio utile però arriva dagli esperti di gestione dati, che suggeriscono di attivare il backup automatico. Infatti, se una chat viene cancellata ma è presente in un backup precedente, può essere ancora recuperabile, anche dopo il termine dei 30 giorni. Il contrario, però, può comportare la perdita irreversibile del messaggio, soprattutto se il backup è stato eseguito dopo l’eliminazione.

Questa nuova funzione conferma il fatto che le app di messaggistica non sono solo strumenti di comunicazione istantanea, ma veri e propri archivi personali. A volte si cancellano contenuti di fretta, per errore o per impulso. Ma avere una finestra di tempo per ripensarci è un aiuto concreto. WhatsApp si adatta così al bisogno di sicurezza digitale, offrendo agli utenti una seconda possibilità.