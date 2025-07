Robotica democratica: un umanoide 3D sotto i 5.000 euro per tutti

Fino a poco tempo fa, chi sognava di costruire un robot umanoide doveva fare i conti con due grandi ostacoli: il portafoglio e il codice chiuso. I modelli disponibili sul mercato costano cifre da capogiro e, una volta acquistati, sono spesso talmente blindati da lasciare poco spazio alla sperimentazione vera. Insomma, più che un trampolino per imparare, diventano una vetrina costosa da osservare a distanza.

Il robot umanoide stampabile in 3D che vuole rivoluzionare la robotica fai-da-te

Ma qualcosa sta cambiando. Un gruppo di ingegneri della UC Berkeley ha deciso di rompere gli schemi con un’idea tanto semplice quanto potente: un robot umanoide stampabile in 3D, economico e, soprattutto, open-source. Si chiama Berkeley Humanoid Lite e, con un budget sotto i 4.700 euro, promette di far entrare la robotica avanzata nei garage e nei laboratori di tutto il mondo.

Niente materiali esotici o pezzi introvabili: la struttura si stampa, i componenti si ordinano online, e in una settimana – dicono – il robot prende forma. Non stiamo parlando di un giocattolo, ma di un sistema alto circa un metro, con arti motorizzati e una presa sufficientemente precisa da manipolare oggetti come un Cubo di Rubik. La mobilità autonoma è ancora in fase di sviluppo, ma il robot può già essere controllato a distanza con un joystick e risponde bene.

C’è chi storce il naso quando sente “plastica stampata in 3D”, pensando a qualcosa di fragile. Ma qui entrano in gioco scelte progettuali intelligenti, come l’uso di un riduttore cicloidale nei motori: una soluzione che distribuisce meglio i carichi e limita l’usura. E se qualcosa si rompe? Si ristampa, e via.

Il cuore del progetto però non è solo tecnico. È comunitario. Berkeley Humanoid Lite nasce con l’idea di condividere, imparare, migliorare insieme. Tutti i file, il firmware, gli strumenti per l’AI: è tutto online. E su Discord, gli appassionati stanno già montando i propri robot, scambiandosi consigli e scoperte. Un piccolo passo per l’open-source, ma un enorme passo per rendere la robotica davvero alla portata di tutti.