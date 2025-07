Range Rover Electric: il debutto è vicino

Non è ancora stata presentata ufficialmente, ma la Range Rover Electric ha già conquistato l’interesse di migliaia di appassionati. Il progetto è nella sua fase conclusiva, con diversi prototipi avvistati su strada e numerose prove tecniche in corso. Il marchio britannico ha puntato tutto sul rispetto della tradizione. È possibile notare infatti lo stesso design elegante e inconfondibile della versione termica, ma con un cuore interamente elettrico. Il team di sviluppo ha lavorato a lungo per preservare le leggendarie doti del veicolo e le prestazioni elevate tipiche del marchio. La Range Rover elettrica rappresenta così una sintesi tra storia e futuro, con una struttura completamente nuova e tecnologia d’avanguardia.

Potenza, lusso e capacità off-road: la nuova era Range Rover

Sotto la carrozzeria si cela la piattaforma MLA (Modular Longitudinal Architecture), base tecnica progettata per accogliere la doppia motorizzazione elettrica. I due propulsori assicurano la trazione integrale e una potenza complessiva di 542CV. Il tutto è alimentato da una batteria di 118kWh. Anche se l’autonomia ufficiale non è ancora stata dichiarata, si ipotizza una percorrenza di circa 500km, compatibile con la massa del veicolo che sfiora i 2.700kg. Grazie all’architettura a 800volt, la ricarica sarà rapida. Infatti in circa 20 minuti si potrà passare dal 10 all’80% utilizzando colonnine HPC.

L’attenzione per l’efficienza non si ferma però alla potenza. Il nuovo sistema di gestione termica include una sofisticata pompa di calore, progettata per lavorare anche con temperature estremamente basse, fino a -15 gradi. Oltre a mantenere lo stile iconico del marchio, questo modello elettrico promette prestazioni all’altezza dei predecessori a benzina o diesel. Il nuovo assetto è stato messo a punto dopo lunghe prove in ogni condizione, per assicurare che anche la versione a zero emissioni resti un punto di riferimento nel fuoristrada di lusso.

Il prezzo della nuova Range Rover Electric dovrebbe aggirarsi attorno alle 150.000 sterline, circa 172.000€ al cambio attuale. Maggiori dettagli saranno svelati durante la presentazione ufficiale, ormai alle porte.