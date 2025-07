iPhone 17: ecco i colori di tutti i modelli in arrivo a settembre

Il debutto della famiglia iPhone 17 si avvicina e, secondo le ultime indiscrezioni, Apple dovrebbe annunciare la nuova gamma nella settimana dell’8 settembre, più precisamente il 9 come sempre. . Si parla già da tempo di un design aggiornato per i modelli Pro, di un nuovo arrivato chiamato iPhone 17 Air (in sostituzione del Plus) e, come ogni anno, non mancano le voci sulle possibili colorazioni disponibili al lancio.

Le opzioni per iPhone 17

Il modello base dovrebbe mantenere un design simile a quello del predecessore. In rete sono emersi accessori compatibili, come protezioni per le lenti della fotocamera, che mostrano sei varianti cromatiche:

Nero , dal tono sobrio e professionale, simile al “Graphite” degli anni passati;

Grigio , più chiaro del nero ma sempre neutro e discreto;

Bianco/Argento , con ghiera e cornice argentee a richiamare eleganza e semplicità;

Azzurro chiaro , una sfumatura fresca tra il Blu dell’iPhone 15 e l’Ultramarine del 16;

Verde chiaro , meno “menta” e più bosco rispetto al passato, un’opzione insolita per Apple;

Viola chiaro, vicino alla tonalità vista su iPhone 14, elegante e originale.

Le colorazioni attese per iPhone 17 Air

Il nuovo iPhone 17 Air, più sottile e compatto, dovrebbe distinguersi anche per le sue tinte, secondo le immagini pubblicate da fonti affidabili:

Nero , ideale per chi cerca un look sobrio e senza tempo;

Bianco/Argento , una scelta classica ma raffinata;

Oro chiaro , una sfumatura elegante e luminosa, già apprezzata in passato;

Azzurro con riflessi grigi, un’alternativa più tenue e versatile rispetto all’azzurro puro.

I colori dei modelli iPhone 17 Pro e Pro Max

Per la fascia alta, le opzioni sarebbero più limitate ma curate:

Nero , forse senza più il titanio, ma comunque iconico;

Grigio , ispirato al “Natural Titanium”, ma con toni più neutri;

Bianco/Argento , tradizionale ma sempre apprezzato;

Blu scuro , una tinta elegante e moderna che rompe la monotonia;

Arancione, la vera novità cromatica dell’anno, audace e originale.

Occhio alle sorprese finali

Come sempre, è bene ricordare che queste colorazioni si basano su leak e rumor, non su informazioni ufficiali. Apple potrebbe sorprendere ancora, come accaduto in passato, con varianti inattese o sfumature differenti.

Le versioni Pro puntano su una palette più sobria, mentre i modelli standard si aprono a tinte più vivaci. Se le previsioni verranno confermate, l’iPhone 17 potrebbe segnare un equilibrio perfetto tra eleganza e freschezza, con l’iPhone 17 Air a metà strada tra i due mondi.