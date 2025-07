Pixel

L’area “At a Glance” dei dispositivi Google Pixel continua a evolversi, aggiungendo nuove funzionalità utili per migliorare l’esperienza utente nel quotidiano. Le ultime novità riguardano l’introduzione di due nuove schede informative, dedicate a compleanni e risultati sportivi, in distribuzione per alcuni utenti con l’ultima versione dell’app Servizi Personalizzati Pixel (PSP).

Notifiche di compleanno direttamente sullo schermo

Una delle nuove funzioni consente agli utenti Pixel di visualizzare un promemoria per i compleanni direttamente nella sezione At a Glance, situata nella schermata iniziale o nella visualizzazione always-on. Il sistema attinge le informazioni dai contatti salvati in rubrica e dai dati disponibili su Google Calendar, integrando il tutto in un’unica scheda visibile e discreta.

Il messaggio, corredato da un’icona festiva, riporta il nome della persona e l’etichetta “è il suo compleanno oggi”. Non è ancora chiaro se sarà possibile interagire direttamente con questa notifica per inviare un messaggio o effettuare una chiamata, ma la funzionalità rappresenta un passo avanti verso una gestione più intelligente delle relazioni personali.

L’altra novità riguarda la possibilità di ricevere risultati sportivi in tempo reale, sempre nella sezione At a Glance. In questo caso, Google consente di personalizzare le squadre preferite direttamente dalle impostazioni di Google App, così da ricevere aggiornamenti mirati su eventi sportivi d’interesse, come partite in corso o risultati finali.

Le notifiche mostrano informazioni sintetiche ma chiare, come punteggi aggiornati e avvisi su inizio o fine delle partite. La funzione è utile per gli appassionati di calcio, basket o altri sport seguiti con regolarità e consente di rimanere aggiornati senza aprire app esterne o attivare widget aggiuntivi.

Le nuove funzionalità sono in fase di rollout graduale e al momento risultano visibili solo a una parte degli utenti. La versione minima richiesta dei Servizi Personalizzati Pixel è la vT.24.26.0 o successive. Come avvenuto in precedenza con funzioni simili, è possibile che l’attivazione sia gestita lato server, quindi anche gli utenti con l’app aggiornata potrebbero non vederle immediatamente.

Le modifiche apportate a “At a Glance” confermano l’intento di Google di rendere l’interfaccia Pixel più utile e contestuale, favorendo l’accesso a informazioni rilevanti in tempo reale. Questa sezione, inizialmente introdotta come widget meteo e agenda, si sta evolvendo in una vera e propria dashboard personale dinamica, capace di suggerire informazioni proattivamente.

Tra le funzioni già attive ci sono avvisi meteo estremi, stato dei voli, countdown per eventi, livello della batteria di dispositivi collegati e suggerimenti sul traffico. L’integrazione con le nuove notifiche di compleanni e eventi sportivi conferma una strategia orientata alla semplificazione della vita quotidiana, con meno interruzioni e più immediatezza.