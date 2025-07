OPPO e Hasselblad: rinnovata la partnership

La collaborazione tra OPPO e Hasselblad si rinnova. Segnando un’importante evoluzione nel panorama della fotografia mobile. Il nuovo capitolo di tale alleanza è stato ufficializzato in occasione di un evento tenutosi a Gothenburg. Qui le due aziende hanno condiviso la visione comune per un futuro in cui l’imaging mobile raggiunge livelli di qualità mai visti. Dopo quattro anni di collaborazione sulla serie Find, OPPO e Hasselblad stanno ora co-sviluppando un sistema fotografico di nuova generazione. Il quale promette di ridefinire l’esperienza fotografica su smartphone. Fin dall’inizio, il legame tra OPPO e Hasselblad è stato costruito sulla complementarità delle competenze. Da un lato l’esperienza storica nel mondo delle fotocamere professionali. Dall’altro, invece, spicca la capacità di innovare nel campo dei dispositivi mobile.

OPPO e Hasselblad confermano il loro impegno congiunto

La sinergia tra le due aziende ha permesso di introdurre nei dispositivi OPPO tecnologie d’avanguardia come la Natural Color Solution, adattata per smartphone. Oltre a funzionalità come la Master Mode e il Portrait Mode. Capaci di offrire agli utenti risultati tipici di fotocamere professionali. L’aggiunta dell’XPAN Mode dimostra ulteriormente l’ambizione di portare su mobile la sensibilità artistica tipica di Hasselblad.

Nel corso dell’evento, OPPO ha ripercorso la propria lunga storia di innovazioni in ambito fotografico. Inoltre, ha ricordato alcuni dei momenti più importanti di un percorso iniziato nel 2008. Tra cui spiccano la presentazione del primo sensore stacked CMOS con Find 5, l’uso del pixel binning con R9 e l’introduzione della lente periscopica. Con ogni generazione della serie Find, OPPO ha affinato le sue tecnologie, fino ad arrivare al recente Find X8 Ultra, considerato un punto di riferimento nella fotografia mobile. Il dispositivo, infatti, si distingue per un sofisticato sistema fotografico a cinque fotocamere. Oltre che l’introduzione della True Chroma Camera e l’intelligenza artificiale applicata al Bokeh Engine, capace di isolare soggetti con una precisione estrema.